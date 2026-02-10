Menu
RECEPÇÃO CARNAVALESCA

Aeroporto de Salvador tem ação especial para turistas durante Carnaval

Promovida pela Prefeitura, ação acontece a partir desta quarta-feira

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

10/02/2026 - 18:38 h

Funcionários do Aeroporto de Salvador se preparam para receber turistas para o período carnavalesco
Funcionários do Aeroporto de Salvador se preparam para receber turistas para o período carnavalesco -

O Aeroporto Internacional de Salvador terá, a partir desta quarta-feira, 11, um receptivo especial para a chegada dos turistas que vierem curtir as celebrações do Carnaval na capital baiana.

Promovida pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), a ação integra a estratégia da gestão municipal para valorizar a identidade cultural da cidade e reforçar a capital baiana como destino turístico de referência no Brasil e no mundo.

A iniciativa terá uma encenação artística com quatro sambistas, que surgem sentados em uma mesa no saguão de desembarque, interpretando a canção “Samba da Minha Terra”, de Dorival Caymmi, cena que dialoga diretamente com o tema oficial do Carnaval de Salvador 2026: “O Samba Nasceu Aqui”, que celebra a Bahia como berço do ritmo.

A encenação também terá a presença de dois bailarinos-atores, caracterizados como garçons, que entram em cena simulando um atendimento à mesa dos sambistas. Em seguida, outros bailarinos entram em cena com cantos, coreografias e movimentos inspirados na cultura e na energia de Salvador.

Sucesso anterior

Ao longo de janeiro deste ano, a ideia de um receptivo especial para turistas já havia feito sucesso no Aeroporto de Salvador, quando um grupo de bailarinos vestidos como pilotos e funcionários do terminal se apresentou no terminal de desembarque. Vídeos e fotos da ação viralizaram nas redes sociais, o que ajudou a divulgar a capital baiana.

Ações desse tipo também ajudam a reforçar a importância do turismo para a economia e para a projeção cultural de Salvador. Em 2025, a cidade recebeu 1,1 milhão de turistas para o Carnaval, enquanto a expectativa é de crescimento de 10% no fluxo de visitantes neste ano, de acordo com dados do Observatório do Turismo.

