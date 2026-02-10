Pedro Sampaio surpreende com conselho de Ivete no Carnaval: "Meu momento"

O artista comandará um trio pela primeira vez na Bahia - Foto: Steff Lima | Divulgação

Prestes a estrear no comando de um trio elétrico no Carnaval de Salvador, Pedro Sampaio está realizando os ajustes finais de sua apresentação. Dono do hit ‘Jetski’, o DJ contou que recebeu ajuda da cantora Ivete Sangalo para aguentar o percurso de quase 5 km do Circuito Dodô, localizado na Barra-Ondina.

O carioca levará um trio na modalidade pipoca na quinta-feira, dia 12 de fevereiro, com concentração marcada para às 20h30, e saída prevista para às 21h30.



“Sempre foi um sonho meu estar nesse circuito. Acho que é um marco do Carnaval, pois a gente sabe que não é qualquer artista que consegue um trio no Circuito Barra-Ondina, então é necessário você caminhar, ganhar e construir uma carreira para conseguir estar lá e finalmente chegou o meu momento”, disse ele, em entrevista exclusiva concedida a reportagem do Portal A TARDE.

“Eu estou me preparando muito para isso. Estive com a Ivete e falei assim: ‘Você me dá umas dicas aí, porque vai ser minha primeira vez’. Ela super me encorajou, falou que eu já peguei essa malandragem do artista brasileiro de poder levar esse trio”, completou.

O artista ainda afirmou que está pronto para qualquer adversidade que aconteça durante o trajeto. “Ela me contou também que teve uma vez que ela ficou 8 horas no trio. Então eu estou me preparando para isso. Para qualquer eventualidade que aconteça eu estou pronto ali em cima do trio”, disparou.

Funk, pagodão e axé

O DJ trará uma mistura de ritmos para a folia | Foto: Steff Lima | Divulgação

Com um setlist especial para os soteropolitanos, Pedro preparou uma verdadeira mistura de ritmos, unindo o funk, sua especialidade, com o pagodão baiano e o axé music, gênero musical predominante da folia baiana.

“Vou misturar muita coisa com axé. Eu estou terminando agora um remix de Jetski em axé, para poder ter ali no trio. Acho que o importante do trio é você ter recurso e estar rico em cultura. Então você tem o pagodão baiano, o funk, a música eletrônica, o pop e aí sim você vai levando para poder passar por diversas camadas musicais e eu acho que o público gosta disso”, disparou.

O famoso também revelou que pensa em fazer parcerias musicais com nomes conhecidos do pagodão, como O Kannalha e Rei dos Faixas. “A Bahia é rica demais em talento. É um ambiente que me inspira muito e eu gosto de estar com vocês. Ultimamente, eu tenho ouvido bastante o Rei dos Faixas e O Kannalha também. A gente já até fez um remix de ‘Penetra’, junto com a Pabllo Vittar”, disse ele.

“Tem o Digo também, que a gente já colaborou em composição. Então, assim, tem vários nomes e eu sou um artista super aberto a novas colaborações, então tudo é possível”, reforçou.

Representatividade LGBT

Pedro se assumiu bissexual durante um show | Foto: Steff Lima | Divulgação

Bissexual, Pedro Sampaio também falou sobre a importância de ser um artista que representa a comunidade LGBTQIAPN+, tanto em cima do palco quanto fora dele, nas ações do dia a dia ou em suas canções.

Ele reforçou que o Carnaval é o momento perfeito para lutar pelos direitos deste grupo, que merece ser respeitado o ano inteiro. “Eu acho que o Carnaval é sinônimo de alegria, mas também de conexão, liberdade, e ao mesmo tempo de respeito”, afirmou.

“Então, poder ser um artista em cima de um trio em Salvador levantando essa bandeira, levando essa galera comigo, para mim é muito importante. É uma honra e também uma responsabilidade muito grande. Eu acho que a música tem esse poder de unir, conectar e também de elevar a autoestima das pessoas, fazendo com que elas se sintam ainda mais poderosas e donas de si”, concluiu.