Os camarotes queridinhos dos políticos no Carnaval de Salvador

Camarote de Salvador - Foto: Divulgação | Camarote Salvador

Da Barra a Ondina, os camarotes do Carnaval de Salvador são os locais mais disputados, seja por celebridades a autoridades públicas. Os espaços oferecem experiências e vista privilegiadas dentro do circuito, onde ocorre a folia momesca.

Com ingressos que vão de R$ 220 a quase R$ 5 mil, a capital baiana tem alguns espaços considerados ‘queridinhos’ entre os políticos. Neste ano, devido ao impacto eleitoral, são esperados uma presença maciça de autoridades na maior festa de rua do planeta.

É nesse sentido que, uma das principais figuras políticas do país, o presidente Lula (PT), escolheu Salvador, como uma das cidades para fazer o seu tour carnavalesco.

Carnaval de Salvador | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Como antecipado em primeira mão por A TARDE, no dia 30 de janeiro, o chefe do Executivo Nacional fará aparição no evento no sábado de carnaval, 14, ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

O Portal A TARDE fez um mapa dos locais onde os políticos mais costumam frequentar no Carnaval de Salvador, com base nos últimos anos da festa.

Camarotes que políticos costumam ficar no Carnaval

Expresso 2222

O espaço, batizado com o nome da canção do cantor Gilberto Gil, e da própria família Gil, é reservado apenas para convidados. O local costuma receber autoridades políticas, entre os nomes que já passaram pelo espaço são:

Coletiva de lançamento do Camarote Expresso 2222. Data: 26/02/2025 | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Camarote Salvador

É o mais famoso do circuito Dodô e um dos mais disputados da folia. O local é conhecido por ser a escolha de famosos, jogadores, artistas e influenciadores.

Além disso, dentro do próprio camarote, há um espaço reservado para este público. Entre os políticos que são figuras carimbadas no local estão:

deputado federal Elmar Nascimento (União Brasil); em 2023, o parlamentar foi responsável por trazer o seu então aliado ao espaço, o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Na ocasião, estiveram no local:

Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro;

Mário Negromonte Jr., deputado estadual e presidente estadual do PP;

Diego Coronel, deputado federal.

Outros nomes que já passaram por lá são:

desembargador José Rotondano, atual presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA);

deputado estadual Niltinho (PP);

prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil).

Camarote Brahma Salvador

Conhecido pela localização estratégica e vista privilegiada, também vem sendo usado para fazer um balanço das atividades da prefeitura durante a folia. O espaço recebe: