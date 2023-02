Gilberto Gil recebe Margareth Menezes no Camarote Expresso 2222

Em um dos momentos mais aguardados do Camarote Expresso 2222, em 2023, o anfitrião da festa Gilberto Gil recebeu a amiga, cantora e Ministra da Cultura, Margareth Menezes. O encontro aconteceu neste sábado, 18, e emocionou os convidados que lotaram o camarote.

Antes de subir no palco, Margareth atendeu os jornalistas no camarim em uma entrevista coletiva. Ela falou sobre a retomada do carnaval após dois anos de pandemia, dos projetos futuros e do novo momento como Ministra. "É algo diferente na minha vida que está acontecendo em uma fase de renovação", disse.

Acompanhada da sua banda, Margareth cantou sucessos que fizeram dela um dos principais nomes da música brasileira. Sua voz potente e marcante fez o público vibrar ao som de Faraó, Elegibô, Dandalunda e tantas outras canções que não podem faltar na folia baiana.