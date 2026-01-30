Lula virá para o Carnaval de Salvador

Por Gabriela Araújo e Cássio Moreira
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estará no Carnaval de Salvador. A informação foi confirmada pelo Portal A TARDE, em conversas reservadas com nomes próximos ao Palácio do Planalto.
A expectativa é de que Lula participe da folia no sábado, 14. O local também já foi definido: o presidente estará no Camarote do governo do Estado, localizado no Campo Grande, um dos principais circuitos da festa momesca.
"Ele [Lula] estará em Salvador no sábado de Carnaval [...] Deve ir ao camarote do governo no Campo Grande", afirmou uma das fontes, sob anonimato, em conversa com o Portal A TARDE.
A primeira-dama Janja não foi confirmada pelas mesmas fontes como presença garantida no Carnaval, assim como dos demais ministros do governo Lula.
Três vezes na Bahia
Será a terceira agenda de Lula na Bahia em 2026. O presidente, que é pré-candidato à reeleição, esteve na capital na última semana, quando participou do Encontro Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, no Parque de Exposições.
A segunda visita está programada para a próxima semana, no dia 7 de fevereiro, nas comemorações do aniversário do Partido dos Trabalhadores, em Salvador. A expectativa é de que o presidente aproveite os festejos para lançar oficialmente sua candidatura ao quarto mandato.
Quarto maior colégio eleitoral do país, a Bahia é o principal reduto petista nas última décadas, sendo fundamental para a vitória de Lula em 2022. O estado é governador pelo PT desde 2027, podendo ampliar a hegemonia para 2030, caso o governador Jerônimo Rodrigues seja reeleito em outubro.
