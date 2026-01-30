Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
Imagem ilustrativa da imagem Lula virá para o Carnaval de Salvador

EXCLUSIVO

Lula virá para o Carnaval de Salvador

Informação foi confirmada por nomes ligados ao presidente

- Foto Matheus Landim | GOVBA

Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email
Gabriela Araújo e Cássio Moreira

Por Gabriela Araújo e Cássio Moreira

30/01/2026 - 16:04 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estará no Carnaval de Salvador. A informação foi confirmada pelo Portal A TARDE, em conversas reservadas com nomes próximos ao Palácio do Planalto.

A expectativa é de que Lula participe da folia no sábado, 14. O local também já foi definido: o presidente estará no Camarote do governo do Estado, localizado no Campo Grande, um dos principais circuitos da festa momesca.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Ele [Lula] estará em Salvador no sábado de Carnaval [...] Deve ir ao camarote do governo no Campo Grande", afirmou uma das fontes, sob anonimato, em conversa com o Portal A TARDE.

Leia Também:

Simone Tebet já tem data para deixar governo Lula
“Quem me tira é a urna”, diz Coronel após Rui confirmar candidatura
Jerônimo no 1º turno? Prefeitos divergem sobre facilidade da eleição

A primeira-dama Janja não foi confirmada pelas mesmas fontes como presença garantida no Carnaval, assim como dos demais ministros do governo Lula.

Três vezes na Bahia

Será a terceira agenda de Lula na Bahia em 2026. O presidente, que é pré-candidato à reeleição, esteve na capital na última semana, quando participou do Encontro Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, no Parque de Exposições.

A segunda visita está programada para a próxima semana, no dia 7 de fevereiro, nas comemorações do aniversário do Partido dos Trabalhadores, em Salvador. A expectativa é de que o presidente aproveite os festejos para lançar oficialmente sua candidatura ao quarto mandato.

Quarto maior colégio eleitoral do país, a Bahia é o principal reduto petista nas última décadas, sendo fundamental para a vitória de Lula em 2022. O estado é governador pelo PT desde 2027, podendo ampliar a hegemonia para 2030, caso o governador Jerônimo Rodrigues seja reeleito em outubro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia carnaval Lula

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vídeos do STF revelam versões conflitantes de Vorcaro e ex-presidente do BRB

Play

‘Netflix do governo’ será exibida nas escolas; entenda proposta

Play

‘TromPetista’ toca berrante durante caminhada de bolsonaristas

Play

Luciano Ribeiro revela missão na Alba: "Honrar legado de Alan Sanches"

x