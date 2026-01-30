Lula virá para o Carnaval de Salvador

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estará no Carnaval de Salvador. A informação foi confirmada pelo Portal A TARDE, em conversas reservadas com nomes próximos ao Palácio do Planalto.

A expectativa é de que Lula participe da folia no sábado, 14. O local também já foi definido: o presidente estará no Camarote do governo do Estado, localizado no Campo Grande, um dos principais circuitos da festa momesca.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Ele [Lula] estará em Salvador no sábado de Carnaval [...] Deve ir ao camarote do governo no Campo Grande", afirmou uma das fontes, sob anonimato, em conversa com o Portal A TARDE.

A primeira-dama Janja não foi confirmada pelas mesmas fontes como presença garantida no Carnaval, assim como dos demais ministros do governo Lula.

Três vezes na Bahia

Será a terceira agenda de Lula na Bahia em 2026. O presidente, que é pré-candidato à reeleição, esteve na capital na última semana, quando participou do Encontro Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, no Parque de Exposições.

A segunda visita está programada para a próxima semana, no dia 7 de fevereiro, nas comemorações do aniversário do Partido dos Trabalhadores, em Salvador. A expectativa é de que o presidente aproveite os festejos para lançar oficialmente sua candidatura ao quarto mandato.

Quarto maior colégio eleitoral do país, a Bahia é o principal reduto petista nas última décadas, sendo fundamental para a vitória de Lula em 2022. O estado é governador pelo PT desde 2027, podendo ampliar a hegemonia para 2030, caso o governador Jerônimo Rodrigues seja reeleito em outubro.