Com Jerônimo, Ivete e autoridades: Rotondano assume Tribunal baiano

Novo presidente do TJ-BA emocionado após sua posse - Foto: Reprodução | TJ-BA

O ijexá dos Filhos de Gandhy tomou conta do Salão Nobre do Fórum Ruy Barbosa, no bairro de Nazaré, em Salvador, marcando o início de uma nova era no Judiciário baiano: a posse do novo presidente, desembargador José Edvaldo Rotondano.

O rito institucional deu lugar ao festivo, nesta quinta-feira, 5, com direito a banho de alfazema nos convidados. A solenidade, que contou com a presença de autoridades políticas e artistas, como Ivete Sangalo, amiga pessoal do magistrado, também marca a posse da nova Mesa Diretora do órgão para o biênio 2026-2028.

Durante discurso, o novo chefe da Corte disse: “Estamos, pouco a pouco, recuperando o protagonismo que o Judiciário baiano merece. Nossos juízes(as), servidores(as), colaboradores(as) são pessoas sérias e dedicadas e merecem ser, adequadamente, reconhecidas e prestigiadas pelo trabalho que desempenham. Eu estarei ao lado dos senhores(as) que fazem esse Tribunal acontecer no dia a dia”.

José Rotondano durante solenidade de posse | Foto: Reprodução | Redes Sociais

A sessão solene foi conduzida pela presidente do Tribunal, desembargadora Cynthia Maria Pina Resende, que deixa o espaço após dois anos. A magistrada elogiou Rotondano durante discurso e faz afagos a novo chefe.

“A sua missão é majestosamente desafiadora, sobretudo diante dos níveis de exigência atuais, cada vez mais elevados. Mas tenho certeza do seu êxito. Lembre-se que um mais um é sempre mais que dois. Saiba que tem dessa desembargadora, uma amiga para todas as horas. Assim como contei com o apoio incondicional de vossa excelência durante toda a minha gestão, saiba que pode contar comigo sempre", disse ela, complementando:

"E agora, se despeço-me com a certeza de que deixo nas melhores mãos um legado, uma história de glória, permeada de muito amor ao Poder Judiciário da Bahia e pelo os que fazem dele, agora, uma justiça viva, pulsante e honrada”.



Quem esteve no evento?

O momento contou com a presença massiva de nomes do Executivo tanto estadual como municipal, como o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), do Legislativo, além de servidores e convidados do magistrado.

Outros nomes que chamaram atenção por participar do evento são os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), estiveram no evento:

Dias Toffoli;

Luís Roberto Barroso, ex-presidente da Corte.

Conheça a nova Mesa Diretora do Judiciário

Josevando Souza Andrade (1º vice-presidente);

Mario Augusto Albiani Alves Júnior (2º vice-presidente);

Emilio Salomão Pinto Resedá (corregedor-geral da Justiça);

Pilar Célia Tobio de Claro (corregedora-geral do Foro Extrajudicial);

Alberto Raimundo Gomes dos Santos (ouvidor judicial);

Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel (ouvidora judicial substituta).

Assista a cerimônia de posse do novo presidente