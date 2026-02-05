POSSE
Com Jerônimo, Ivete e autoridades: Rotondano assume Tribunal baiano
Solenidade de posse reuniu nomes dos Três Poderes no Salão Nobre do Forúm Ruy Barbosa
Por Gabriela Araújo
O ijexá dos Filhos de Gandhy tomou conta do Salão Nobre do Fórum Ruy Barbosa, no bairro de Nazaré, em Salvador, marcando o início de uma nova era no Judiciário baiano: a posse do novo presidente, desembargador José Edvaldo Rotondano.
O rito institucional deu lugar ao festivo, nesta quinta-feira, 5, com direito a banho de alfazema nos convidados. A solenidade, que contou com a presença de autoridades políticas e artistas, como Ivete Sangalo, amiga pessoal do magistrado, também marca a posse da nova Mesa Diretora do órgão para o biênio 2026-2028.
Durante discurso, o novo chefe da Corte disse: “Estamos, pouco a pouco, recuperando o protagonismo que o Judiciário baiano merece. Nossos juízes(as), servidores(as), colaboradores(as) são pessoas sérias e dedicadas e merecem ser, adequadamente, reconhecidas e prestigiadas pelo trabalho que desempenham. Eu estarei ao lado dos senhores(as) que fazem esse Tribunal acontecer no dia a dia”.
A sessão solene foi conduzida pela presidente do Tribunal, desembargadora Cynthia Maria Pina Resende, que deixa o espaço após dois anos. A magistrada elogiou Rotondano durante discurso e faz afagos a novo chefe.
“A sua missão é majestosamente desafiadora, sobretudo diante dos níveis de exigência atuais, cada vez mais elevados. Mas tenho certeza do seu êxito. Lembre-se que um mais um é sempre mais que dois. Saiba que tem dessa desembargadora, uma amiga para todas as horas. Assim como contei com o apoio incondicional de vossa excelência durante toda a minha gestão, saiba que pode contar comigo sempre", disse ela, complementando:
"E agora, se despeço-me com a certeza de que deixo nas melhores mãos um legado, uma história de glória, permeada de muito amor ao Poder Judiciário da Bahia e pelo os que fazem dele, agora, uma justiça viva, pulsante e honrada”.
Quem esteve no evento?
O momento contou com a presença massiva de nomes do Executivo tanto estadual como municipal, como o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), do Legislativo, além de servidores e convidados do magistrado.
Outros nomes que chamaram atenção por participar do evento são os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), estiveram no evento:
- Dias Toffoli;
- Luís Roberto Barroso, ex-presidente da Corte.
Conheça a nova Mesa Diretora do Judiciário
- Josevando Souza Andrade (1º vice-presidente);
- Mario Augusto Albiani Alves Júnior (2º vice-presidente);
- Emilio Salomão Pinto Resedá (corregedor-geral da Justiça);
- Pilar Célia Tobio de Claro (corregedora-geral do Foro Extrajudicial);
- Alberto Raimundo Gomes dos Santos (ouvidor judicial);
- Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel (ouvidora judicial substituta).
Assista a cerimônia de posse do novo presidente
