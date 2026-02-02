Tribunal de Justiça da Bahia começa a ser presidido por desembargador

Siga o A TARDE no Google

O novo presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), desembargador José Edvaldo Rocha Rotondano, tomou posse nesta segunda-feira, 2. A sessão solene ainda formalização da nova composição responsável pela condução institucional do Judiciário baiano nos próximos dois anos.

A cerimônia ocorreu no Tribunal Pleno e marca a entrada da nova Mesa Diretora para o biênio 2026–2028. A nova gestão assume com a missão de fortalecer a atuação do Judiciário.

Rotondano sucede a desembargadora Cynthia Maria Pina, que comandou o biênio 2024-2026.

Quem esteve presente na cerimônia?

Além do novo presidente, estiveram presentes no evento:

Josevando Souza Andrade (1º vice-presidente);

Mario Augusto Albiani Alves Júnior (2º vice-presidente);

Emilio Salomão Pinto Resedá (corregedor-geral da Justiça);

Pilar Célia Tobio de Claro (corregedora-geral do Foro Extrajudicial);

Alberto Raimundo Gomes dos Santos (ouvidor judicial);

Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel (ouvidora judicial substituta).

A cerimônia também contou com a presença de autoridades dos poderes constituídos, entre elas a presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Ivana Bastos, que integrou a mesa institucional e acompanhou a posse administrativa da nova direção do TJBA.