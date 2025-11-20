Menu
BRASIL

Vídeo: entregador é agredido por servidora do Tribunal de Justiça

As ofensas contra Guilherme começaram já na troca de mensagens pelo aplicativo

Redação

Por Redação

20/11/2025 - 14:54 h
Agressões foram flagradas pelo celular
Agressões foram flagradas pelo celular -

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o momento em que uma servidora pública do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) agredindo com tapas e empurrões, um entregador do aplicativo iFood. De acordo com informações do jornal O Hoje, toda a cena aconteceu em frente ao órgão.

O advogado da vítima explicou que a servidora efetuou o pedido, sem dar detalhes sobre como localizá-la no endereço. Ao chegar ao prédio, o entregador informou por meio do chat da plataforma que aguardava na portaria.

As ofensas contra Guilherme começaram já na troca de mensagens pelo aplicativo devido a insatisfação por ter que buscar o pedido na frente do prédio. Após isso, ela iniciou a série de agressões contra o trabalhador.

Veja o vídeo:

Após o episódio, o entregador registrou boletim de ocorrência e não retornou à função por estar emocionalmente abalado.

“Isso é inadmissível. Estamos falando de um trabalhador com pouco conhecimento formal que foi humilhado sem motivo”, declarou o advogado de Guilherme, segundo O Hoje. “Agora imagine esse comportamento vindo de uma servidora do TJ-GO [Tribunal de Justiça do Estado de Goiás], que tem o papel de defender a aplicação da lei. Vamos acionar judicialmente para que as devidas providências sejam tomadas.”

Em nota enviada à TV Anhanguera, filiada da Rede Globo, o TJ-GO lamentou o ocorrido e prometeu medidas sobre o caso: “A servidora mencionada já foi identificada e todas as providências administrativas foram imediatamente iniciadas para a apuração rigorosa do caso”, diz o comunicado. “Reforçamos que repudiamos qualquer forma de violência ou desrespeito.”

