BRASIL

Lei proíbe ar-condicionados em residências sem autorização

A recomendação é sempre solicitar autorização formal

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

20/11/2025 - 13:52 h
Ar-condicionado
Ar-condicionado -

Instalar ar-condicionado no apartamento pode não ser tão simples quanto parece, especialmente quando altera a fachada do edifício. De acordo com o artigo 1.336 do Código Civil, qualquer mudança externa exige autorização formal em assembleia, com aprovação por quórum qualificado.

Mesmo os modelos split dependem de regras internas, já que a condensadora não pode ser fixada externamente sem autorização. Se o morador instala o aparelho por conta própria, o condomínio pode:

  • Mandar retirar;
  • Exigir a recomposição da fachada;
  • Aplicar multa;
  • Abrir processo na Justiça.

Há exceções quando a unidade externa fica em área privativa não visível, o prédio já possui regras específicas para instalação ou o morador apresenta projeto técnico aprovado. Mesmo assim, a recomendação é sempre solicitar autorização formal.

Leia Também:

Idoso morre após cair da sacada ao instalar decoração de Natal
O que diz a lei sobre falsa ameaça de bomba e sequestro no Rodoanel?
Essa mistura de canela e vinagre vai salvar sua casa

Quando a instalação externa é proibida, alternativas incluem aparelhos portáteis, sistemas sem unidade externa aparente, uso de áreas internas permitidas ou espaços previstos em projeto. Em novos prédios, já é comum a inclusão de pré-instalação para evitar conflitos futuros.

Tags:

apartamento ar condicionado Condomínio

Ver todas

