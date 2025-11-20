Lei proíbe ar-condicionados em residências sem autorização

Ar-condicionado - Foto: Copel

Instalar ar-condicionado no apartamento pode não ser tão simples quanto parece, especialmente quando altera a fachada do edifício. De acordo com o artigo 1.336 do Código Civil, qualquer mudança externa exige autorização formal em assembleia, com aprovação por quórum qualificado.



Mesmo os modelos split dependem de regras internas, já que a condensadora não pode ser fixada externamente sem autorização. Se o morador instala o aparelho por conta própria, o condomínio pode:

Mandar retirar;

Exigir a recomposição da fachada;

Aplicar multa;

Abrir processo na Justiça.

Há exceções quando a unidade externa fica em área privativa não visível, o prédio já possui regras específicas para instalação ou o morador apresenta projeto técnico aprovado. Mesmo assim, a recomendação é sempre solicitar autorização formal.

Quando a instalação externa é proibida, alternativas incluem aparelhos portáteis, sistemas sem unidade externa aparente, uso de áreas internas permitidas ou espaços previstos em projeto. Em novos prédios, já é comum a inclusão de pré-instalação para evitar conflitos futuros.