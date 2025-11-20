Essa mistura de canela e vinagre vai salvar sua casa

O preparo é simples e não exige ingredientes além do que você provavelmente já tem - Foto: Imagem gerada por IA

No universo infinito das receitas caseiras, sempre surgem combinações curiosas — e algumas realmente surpreendem pela eficiência. Uma delas é a mistura de canela com vinagre branco, um truque simples que vem ganhando espaço justamente por unir limpeza, perfume e até aquela sensação de “casa renovada”.

Por que tanta gente recomenda essa combinação

O vinagre branco é um velho conhecido quando o assunto é desinfetar superfícies: elimina bactérias, remove resíduos e pode ser usado em mesas, bancadas, maçanetas e móveis sem dificuldade.

A canela entra como complemento perfeito, trazendo um perfume quente, adocicado e marcante que dispensa produtos químicos e permanece no ar por horas.

Quando usados juntos, os dois formam uma solução versátil que serve para:

Desinfetar superfícies: o vinagre limpa profundamente e a canela reforça o efeito.

o vinagre limpa profundamente e a canela reforça o efeito. Perfumar o ambiente: o aroma da canela, depois de macerado no vinagre, neutraliza cheiros fortes de cozinha, umidade ou animais.

o aroma da canela, depois de macerado no vinagre, neutraliza cheiros fortes de cozinha, umidade ou animais. Afastar insetos: o odor incomoda formigas e mosquitos, funcionando como um repelente natural.

o odor incomoda formigas e mosquitos, funcionando como um repelente natural. Harmonizar os ambientes: para quem segue práticas de energização, a combinação simboliza prosperidade (canela) e limpeza energética (vinagre).

Como preparar a mistura em casa

O preparo é simples e não exige ingredientes além do que você provavelmente já tem. Basta:

Colocar 2 a 3 paus de canela em um frasco limpo.

Adicionar 1 xícara de vinagre branco e 1 xícara de água.

Fechar o frasco e agitar bem.

Deixar descansar por 12 a 24 horas para liberar o aroma.

Usar diretamente ou coar, caso prefira a solução mais clara.

Onde usar a mistura no dia a dia

A solução funciona em várias tarefas do lar: