BRASIL
Essa mistura de canela e vinagre vai salvar sua casa
Veja por que tanta gente jura que funciona no dia a dia
Por Iarla Queiroz
No universo infinito das receitas caseiras, sempre surgem combinações curiosas — e algumas realmente surpreendem pela eficiência. Uma delas é a mistura de canela com vinagre branco, um truque simples que vem ganhando espaço justamente por unir limpeza, perfume e até aquela sensação de “casa renovada”.
Por que tanta gente recomenda essa combinação
O vinagre branco é um velho conhecido quando o assunto é desinfetar superfícies: elimina bactérias, remove resíduos e pode ser usado em mesas, bancadas, maçanetas e móveis sem dificuldade.
A canela entra como complemento perfeito, trazendo um perfume quente, adocicado e marcante que dispensa produtos químicos e permanece no ar por horas.
Leia Também:
Quando usados juntos, os dois formam uma solução versátil que serve para:
- Desinfetar superfícies: o vinagre limpa profundamente e a canela reforça o efeito.
- Perfumar o ambiente: o aroma da canela, depois de macerado no vinagre, neutraliza cheiros fortes de cozinha, umidade ou animais.
- Afastar insetos: o odor incomoda formigas e mosquitos, funcionando como um repelente natural.
- Harmonizar os ambientes: para quem segue práticas de energização, a combinação simboliza prosperidade (canela) e limpeza energética (vinagre).
Como preparar a mistura em casa
O preparo é simples e não exige ingredientes além do que você provavelmente já tem. Basta:
- Colocar 2 a 3 paus de canela em um frasco limpo.
- Adicionar 1 xícara de vinagre branco e 1 xícara de água.
- Fechar o frasco e agitar bem.
- Deixar descansar por 12 a 24 horas para liberar o aroma.
- Usar diretamente ou coar, caso prefira a solução mais clara.
Onde usar a mistura no dia a dia
A solução funciona em várias tarefas do lar:
- Limpador multiuso: borrife em pisos frios, azulejos, móveis, bancadas e maçanetas. Depois, passe um pano.
- Aromatizador natural: use em um difusor ou borrifador para perfumar quartos, armários e banheiros.
- Repelente de insetos: aplique em portas, janelas e cantos onde formigas costumam aparecer.
- Na entrada da casa: muitos utilizam para renovar o ambiente e deixar aquele cheiro acolhedor logo na porta.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes