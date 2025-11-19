Torta de pão 'dormido': a receita perfeita para não desperdiçar nada

Torta de pão 'dormido' - Foto: Imagem gerada por IA

Sabe aquele pão de sal que sobrou do dia anterior? Pois é, ele pode virar uma torta deliciosa, prática e com cara de comidinha de casa de vó.

Essa versão é simples, rápida e resolve desde um lanche da tarde até uma refeição completa quando acompanhada de uma salada.

Torta de pão 'dormido'

Ingredientes

4 a 6 pães franceses amanhecidos

Cerca de 1 xícara (chá) de leite (para umedecer o pão)

6 ovos

1 colher (sopa) de orégano

Sal e pimenta-do-reino a gosto

180 a 200 g de requeijão tradicional

2 tomates médios picados

200 g de presunto ralado

300 g de mussarela ralada

Modo de preparo