Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > GASTRONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

GASTRONOMIA

Torta de pão 'dormido': a receita perfeita para não desperdiçar nada

Rápido e fácil, perfeito para um lanche da tarde

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

19/11/2025 - 18:00 h
Torta de pão 'dormido'
Torta de pão 'dormido' -

Sabe aquele pão de sal que sobrou do dia anterior? Pois é, ele pode virar uma torta deliciosa, prática e com cara de comidinha de casa de vó.

Essa versão é simples, rápida e resolve desde um lanche da tarde até uma refeição completa quando acompanhada de uma salada.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Torta de pão 'dormido'

Ingredientes

  • 4 a 6 pães franceses amanhecidos
  • Cerca de 1 xícara (chá) de leite (para umedecer o pão)
  • 6 ovos
  • 1 colher (sopa) de orégano
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • 180 a 200 g de requeijão tradicional
  • 2 tomates médios picados
  • 200 g de presunto ralado
  • 300 g de mussarela ralada

Leia Também:

Pronto em 8 minutos: aprenda fazer waffle de hotel na frigideira
15 minutos na air fryer: a batata-doce crocante que vai viciar você
Pão recheado crocante por fora e cremoso por dentro: impossível comer um só
Salvador terá primeiro Festival da Lambreta; saiba onde comer

Modo de preparo

  1. Separe todos os ingredientes para facilitar o preparo.
  2. Corte os pães em fatias de aproximadamente 2 a 3 cm.
  3. Passe cada fatia de pão no leite, retirando o excesso, e forre o fundo de uma forma untada (33x23 cm). Reserve.
  4. Em um recipiente grande, misture os ovos com orégano, sal e pimenta-do-reino.
  5. Acrescente o requeijão e mexa bem até ficar cremoso.
  6. Adicione os tomates picados, o presunto e a mussarela. Misture tudo novamente.
  7. Espalhe essa mistura sobre a camada de pães e leve ao forno preaquecido a 180 ºC, por 15 a 25 minutos, até firmar e dourar levemente.
  8. Retire do forno e sirva quentinha.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

café da manhã receita rápida Receita simples

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Torta de pão 'dormido'
Play

São Tomé (além) das Letras: beleza natural e cachoeiras complementam o misticismo

Torta de pão 'dormido'
Play

Maria de São Pedro: um século de sabor e luta no coração de Salvador

Torta de pão 'dormido'
Play

Morango do Amor viraliza, zera estoques e muda rotina de confeiteiras

Torta de pão 'dormido'
Play

Albacora Confitada: Tereza Paim ensina receita para Semana Santa; assista

x