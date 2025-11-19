GASTRONOMIA
Torta de pão 'dormido': a receita perfeita para não desperdiçar nada
Rápido e fácil, perfeito para um lanche da tarde
Por Iarla Queiroz
19/11/2025 - 18:00 h
Torta de pão 'dormido' -
Sabe aquele pão de sal que sobrou do dia anterior? Pois é, ele pode virar uma torta deliciosa, prática e com cara de comidinha de casa de vó.
Essa versão é simples, rápida e resolve desde um lanche da tarde até uma refeição completa quando acompanhada de uma salada.
Torta de pão 'dormido'
Ingredientes
- 4 a 6 pães franceses amanhecidos
- Cerca de 1 xícara (chá) de leite (para umedecer o pão)
- 6 ovos
- 1 colher (sopa) de orégano
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- 180 a 200 g de requeijão tradicional
- 2 tomates médios picados
- 200 g de presunto ralado
- 300 g de mussarela ralada
Modo de preparo
- Separe todos os ingredientes para facilitar o preparo.
- Corte os pães em fatias de aproximadamente 2 a 3 cm.
- Passe cada fatia de pão no leite, retirando o excesso, e forre o fundo de uma forma untada (33x23 cm). Reserve.
- Em um recipiente grande, misture os ovos com orégano, sal e pimenta-do-reino.
- Acrescente o requeijão e mexa bem até ficar cremoso.
- Adicione os tomates picados, o presunto e a mussarela. Misture tudo novamente.
- Espalhe essa mistura sobre a camada de pães e leve ao forno preaquecido a 180 ºC, por 15 a 25 minutos, até firmar e dourar levemente.
- Retire do forno e sirva quentinha.
