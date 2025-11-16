Salvador terá primeiro Festival da Lambreta; saiba onde comer

Durante 13 dias, seis estabelecimentos oferecem receitas exclusivas - Foto: Secom | PMS

A Mouraria, um dos bairros mais tradicionais e simbólicos do Centro Histórico de Salvador, passa a receber a partir desta terça-feira, 18, a primeira edição do Festival da Lambreta da Mouraria. Até o dia 30 de novembro, o público poderá circular por um roteiro de bares e restaurantes que celebram a iguaria, considerada marca registrada da região e parte da memória afetiva dos frequentadores do bairro.

Durante 13 dias, seis estabelecimentos locais: Bigu, Koisa Nossa, Mistura Perfeita, Oxente Menina, Bar da Crys e Destampa oferecem receitas exclusivas, variações de tempero e diferentes formas de preparo da lambreta, reforçando o protagonismo da culinária local no cenário gastronômico de Salvador.

Além dos pratos, o festival também conta com promoções especiais. De segunda a quarta-feira, clientes ganham uma cerveja a cada duas consumidas e, na compra de duas dúzias da iguaria, recebem a terceira gratuitamente. Já entre quinta e domingo, o bairro será movimentado pelo “Esquenta do Bloco Os Internacionais”, com música e combos especiais, lambreta mais petisco, criados pelos próprios bares participantes.

A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), em parceria com o bloco Os Internacionais e com comerciantes da Mouraria. A ideia surgiu a partir da retomada do bloco, cuja sede histórica fica no bairro, e do desejo de valorizar novamente seu perfil boêmio.

“O bloco Os Internacionais sempre teve sua sede na Mouraria. Nesse processo de retomada, surgiu a ideia da revitalização. Como o bairro é uma referência na lambreta em Salvador, pensamos em promover o festival junto com a Prefeitura e os donos dos bares”, afirmou Antônio Walter Luna, diretor da instituição. Ele destaca que o evento fortalece a tradição da lambreta e também impulsiona a economia local.

Para a Secult, o festival é parte de uma estratégia mais ampla de reocupação positiva do Centro Histórico, a exemplo do que já ocorreu na Saúde e no Santo Antônio Além do Carmo, áreas que voltaram a ganhar vitalidade com ações voltadas à cultura e ao turismo.

“A Mouraria tem o mesmo potencial. É um bairro histórico, boêmio, com identidade ligada ao marisco, à boa gastronomia, e com personagens marcantes como a lambreta, que é um símbolo dessa tradição”, afirmou Gegê Magalhães, diretor de Qualificação e Promoção do Turismo. “Queremos que o festival seja o ponto de partida para uma nova fase da Mouraria, que volte a pulsar, atrair visitantes e fortalecer a comunidade.”

A expectativa, segundo a Prefeitura, é transformar o Festival da Lambreta em um evento fixo no calendário de Salvador, desenvolvido em diálogo com os comerciantes e com foco na promoção da cultura e da economia local.