BRASIL
BRASIL

Brasil emplaca 11 azeites entre os mais premiados do mundo; conheça

Azeites brasileiros reforçam crescimento do setor apesar da disputa acirrada com países europeus

Luan Julião

Por Luan Julião

14/11/2025 - 15:23 h
Estância das Oliveiras sobe ao pódio entre empresas mais premiadas
Estância das Oliveiras sobe ao pódio entre empresas mais premiadas -

O Brasil voltou a se destacar no cenário internacional do azeite ao emplacar 11 rótulos entre os 100 mais premiados do mundo na edição 2025 do Evoo World Ranking, divulgada nesta sexta-feira, 14. O levantamento reúne as marcas que mais acumularam conquistas em concursos globais ao longo do último ano.

A liderança brasileira no ranking ficou novamente com a Fazenda Estância das Oliveiras, de Viamão (RS), que garantiu espaço expressivo na lista com sete azeites entre os mais reconhecidos do planeta. A propriedade foi a que mais colocou variedades no Top 100 entre os produtores nacionais.

Outras duas marcas também representaram o país: a Essenza Agroecológico, localizada em Santo Antônio do Pinhal (SP), que classificou três azeites, e as Fazendas do Azeite Sabiá, do mesmo município paulista, que emplacaram um rótulo.

Embora o desempenho brasileiro tenha sido positivo, nenhum dos produtos nacionais chegou ao grupo dos dez primeiros colocados. As posições mais altas foram ocupadas por azeites da Espanha, que dominaram os oito primeiros lugares, seguidos por um rótulo de Portugal, em nono, e outro da Turquia, que fechou o Top 10.

Como ficaram os azeites brasileiros no Top 100

Estância das Oliveiras (RS):

  • 22º – Coratina
  • 26º – Signature
  • 29º – Los Dos
  • 40º – Picual
  • 43º – Koroneiki
  • 44º – Arbequina
  • 56º – Blend Exclusivo

Essenza Agroecológico (SP):

  • 57º – Mantikir Summit Premium Blend de Campo
  • 71º – Mantikir Coratina
  • 91º – Mantikir Grappolo

Fazendas do Azeite Sabiá (SP):

  • 88º – Sabiá Blend de Terroir

Ranking das empresas mais premiadas

Além da classificação dos azeites, o Evoo World Ranking também lista as empresas que mais se destacaram em competições internacionais. Nesse recorte, a Estância das Oliveiras alcançou o 3º lugar mundial, atrás da turca Nova Vera Gida ve Tarim San. Tic e da portuguesa Gallo Worldwide.

No ano passado, o Brasil comemorou sua estreia no Top 5 dessa categoria. Em 2025, porém, o país acabou perdendo espaço para Portugal.

