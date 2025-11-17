Menu
LANCHE

15 minutos na air fryer: a batata-doce crocante que vai viciar você

Receita leva poucos ingredientes e fica pronta em alguns minutos

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

17/11/2025 - 10:32 h
Batata-doce preparada na air fryer
Batata-doce preparada na air fryer -

Uma receita simples está ganhando espaço entre quem busca opções práticas e saborosas para o dia a dia. A batata-doce preparada na air fryer — já conhecida por sua proposta saudável e sem complicação — tornou-se a nova aposta de lanches da tarde, acompanhamentos de refeições e até snacks pré-treino.

Com poucos ingredientes e quase nenhum esforço, o preparo entrega uma combinação que agrada a todos: crocância por fora e maciez por dentro. A facilidade também contribui para o sucesso da receita, que dispensa panelas, reduz a sujeira na cozinha e fica pronta em poucos minutos.

O prato também vem chamando atenção pela versatilidade. É possível ajustar temperos, apostar em versões mais picantes, mais salgadas ou acrescentar ervas secas, criando diferentes combinações de acordo com o gosto de cada um. Simples e personalizável, a batata-doce crocante na air fryer já se destaca como uma das preferidas entre os amantes de receitas rápidas e práticas.

Como preparar:

Ingredientes

  • 1 batata-doce grande
  • Azeite a gosto
  • 1 colher (chá) de páprica
  • 1/2 colher (chá) de sal

Modo de preparo

1. Lave bem a batata-doce.

2. Corte em fatias finas.

3. Coloque as fatias em um recipiente grande.

4. Tempere com azeite, páprica e sal.

5. Misture bem para envolver todas as fatias.

6. Distribua na airfryer, sem sobrepor muito.

7. Leve para 160 °C por 15 minutos ou até ficarem douradinhas e crocantes.

x