Idoso morre após cair da sacada ao instalar decoração de Natal
Caso foi registrado como morte acidental ou suspeita
Por Luiza Nascimento
Um idoso de 68 anos morreu, após cair da sacada de um prédio, no 15º andar, enquanto instalava uma decoração natalina. O caso aconteceu em Praia Grande, no litoral de São Paulo, na terça-feira, 18.
Segundo a esposa da vítima, o homem teria decidido realizar a atividade de forma repentina, pois os dois estavam se arrumando para sair de casa. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) afirma que o idoso teria perdido o equilíbrio.
Investigação
Após o acidente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado mas, ao chegar no local, constatou a morte. A Polícia Militar também compareceu à ocorrência.
Em seguida, a perícia foi acionada e encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) como morte acidental/morte suspeita.
