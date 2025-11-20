Idoso morre após cair da sacada ao instalar decoração de Natal

- Foto: Reprodução/Google Maps

Um idoso de 68 anos morreu, após cair da sacada de um prédio, no 15º andar, enquanto instalava uma decoração natalina. O caso aconteceu em Praia Grande, no litoral de São Paulo, na terça-feira, 18.

Segundo a esposa da vítima, o homem teria decidido realizar a atividade de forma repentina, pois os dois estavam se arrumando para sair de casa. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) afirma que o idoso teria perdido o equilíbrio.

Investigação

Após o acidente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado mas, ao chegar no local, constatou a morte. A Polícia Militar também compareceu à ocorrência.

Em seguida, a perícia foi acionada e encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) como morte acidental/morte suspeita.