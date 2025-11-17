SALVADOR
Idoso morre após escada de casa desabar sobre ele em Salvador
Caso ocorreu no bairro de Periperi, no Subúrbio de Salvador
Por Victoria Isabel
Um idoso de 66 anos, identificado como Marcos Antônio Alves de Araújo, morreu após a escada de sua residência desabar, fazendo com que os destroços caíssem sobre ele, no bairro de Periperi, no Subúrbio de Salvador.
Segundo informações da Polícia Militar, equipes da 18ª CIPM foram acionadas para verificar o desabamento da estrutura e encontraram Marcos Antônio já sem vida.
A Samu e o Corpo de Bombeiros prestaram apoio à ocorrência e ajudaram na preservação da área até a chegada dos demais órgãos competentes.
Leia Também:
De acordo com a Polícia Civil, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP Salvador) registrou o caso. Guias para remoção e necropsia foram expedidas.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes