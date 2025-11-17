Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Idoso morre após escada de casa desabar sobre ele em Salvador

Caso ocorreu no bairro de Periperi, no Subúrbio de Salvador

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

17/11/2025 - 9:23 h
Samu e o Corpo de Bombeiros prestaram apoio à ocorrência
Samu e o Corpo de Bombeiros prestaram apoio à ocorrência -

Um idoso de 66 anos, identificado como Marcos Antônio Alves de Araújo, morreu após a escada de sua residência desabar, fazendo com que os destroços caíssem sobre ele, no bairro de Periperi, no Subúrbio de Salvador.

Segundo informações da Polícia Militar, equipes da 18ª CIPM foram acionadas para verificar o desabamento da estrutura e encontraram Marcos Antônio já sem vida.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A Samu e o Corpo de Bombeiros prestaram apoio à ocorrência e ajudaram na preservação da área até a chegada dos demais órgãos competentes.

Leia Também:

Nova rodoviária de Salvador está pronta? Jerônimo crava mês de entrega
Brasilian Boys apresenta substituto de Roque Delson na Liberdade
Jovem de 22 anos morre afogado na Praia de Jaguaribe

De acordo com a Polícia Civil, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP Salvador) registrou o caso. Guias para remoção e necropsia foram expedidas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente corpo de bombeiros desabamento idoso Polícia Civil Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Samu e o Corpo de Bombeiros prestaram apoio à ocorrência
Play

Fortes chuvas: Salvador registra pontos de alagamento em temporal

Samu e o Corpo de Bombeiros prestaram apoio à ocorrência
Play

Protesto em Abrantes bloqueia e congestiona via por três horas

Samu e o Corpo de Bombeiros prestaram apoio à ocorrência
Play

Motociclista bate em carro e morre atropelado por ônibus em Pernambués

Samu e o Corpo de Bombeiros prestaram apoio à ocorrência
Play

Carro desgovernado invade colégio e atropela soldado em Salvador

x