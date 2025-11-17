Idoso morre após escada de casa desabar sobre ele em Salvador

Samu e o Corpo de Bombeiros prestaram apoio à ocorrência - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um idoso de 66 anos, identificado como Marcos Antônio Alves de Araújo, morreu após a escada de sua residência desabar, fazendo com que os destroços caíssem sobre ele, no bairro de Periperi, no Subúrbio de Salvador.

Segundo informações da Polícia Militar, equipes da 18ª CIPM foram acionadas para verificar o desabamento da estrutura e encontraram Marcos Antônio já sem vida.

A Samu e o Corpo de Bombeiros prestaram apoio à ocorrência e ajudaram na preservação da área até a chegada dos demais órgãos competentes.

De acordo com a Polícia Civil, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP Salvador) registrou o caso. Guias para remoção e necropsia foram expedidas.