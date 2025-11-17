SALVADOR
Brasilian Boys apresenta substituto de Roque Delson na Liberdade
Lançamento será realizado no próximo domingo, 23, no espaço Mousa Music
Por Redação
A icônica banda de seresta baiana Brasilian Boys fará o lançamento do seu novo vocalista, Edmundo Maguidel (no centro da foto), que substituirá o saudoso Roque Delson.
A estreia acontece no próximo domingo, 23, no espaço Mousa Music, no Largo Guarani, no bairro da Liberdade, em Salvador, a partir das 15h. Os cantores Edy Lucena e Jhonny Paixão também se apresentarão no evento. O grupo apresentará o novo show "Essa é minha história".
Neste domingo, 16, completou um mês que a música romântica baiana perdeu Roque Delson, que não resistiu a complicações decorrentes a uma infecção pulmonar e faleceu no Hospital Geral de Camaçari-BA (HGC).
Com a nova voz, o Brasilian Boys manterá o legado deixado veterano.
