SALVADOR

Brasilian Boys apresenta substituto de Roque Delson na Liberdade

Lançamento será realizado no próximo domingo, 23, no espaço Mousa Music

Redação

Por Redação

17/11/2025 - 7:04 h
Nova linha de frente do grupo Brasilian Boys -

A icônica banda de seresta baiana Brasilian Boys fará o lançamento do seu novo vocalista, Edmundo Maguidel (no centro da foto), que substituirá o saudoso Roque Delson.

A estreia acontece no próximo domingo, 23, no espaço Mousa Music, no Largo Guarani, no bairro da Liberdade, em Salvador, a partir das 15h. Os cantores Edy Lucena e Jhonny Paixão também se apresentarão no evento. O grupo apresentará o novo show "Essa é minha história".

Neste domingo, 16, completou um mês que a música romântica baiana perdeu Roque Delson, que não resistiu a complicações decorrentes a uma infecção pulmonar e faleceu no Hospital Geral de Camaçari-BA (HGC).

Com a nova voz, o Brasilian Boys manterá o legado deixado veterano.

