Mudança na carreira: Silvânia Aquino é confirmada em nova banda de Safadão

Silvânia afirmou que está otimista com a nova fase - Foto: Divulgação

Cinco dias após anunciar oficialmente sua saída da Banda Calcinha Preta, a cantora Silvânia Aquino confirmou que iniciará um novo projeto musical ao lado do também ex-Calcinha Preta, Berg Rabelo. A revelação aconteceu durante um show em Fortaleza, quando Taty Girl apresentou a sergipana como a mais nova contratada do escritório Camarote Shows, administrado por Wesley Safadão. O momento foi registrado e publicado pela própria empresa nas redes sociais.

No palco, Taty Girl fez o anúncio e celebrou a chegada da nova dupla ao casting.

“Eu apresento para vocês a mais nova contratação [...]. E tem mais: vem aí Silvânia Aquino e Berg Rabelo pra vocês. Aplausos para essa mulher que é uma das melhores cantoras do mundo”, declarou. Em seguida, as duas dividiram canções conhecidas do público, como “Sem Explicação” e “Manchete dos Jornais”.

Em suas redes sociais, Silvânia comentou novamente a mudança e reafirmou que está otimista com a nova fase. Respondendo a um recorte de sua entrevista ao influenciador Renato Sertanejo, ela afirmou: “Hoje eu faço parte do Camarote Show. Estou muito feliz e espero que eu faça jus a esse convite”.

Antes de deixar o grupo, Silvânia havia negado ao g1 Sergipe qualquer desentendimento com os demais vocalistas da Calcinha Preta, mas admitiu a existência de “impasses contratuais”. A banda, por sua vez, não se manifestou oficialmente sobre o desligamento até o momento.