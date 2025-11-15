Simone e Simaria de volta? Cantora define situação de uma vez por todas

As irmãs se separaram em 2022 - Foto: Reprodução | Instagram

O público segue na expectativa de um retorno da dupla Simone e Simaria, mas a cantora Simone Mendes colocou um ponto final nas especulações.

Em entrevista a uma rádio na sexta-feira (14), a "coleguinha" afirmou categoricamente que a reedição da parceria musical não está em seus planos, embora tenha deixado uma porta aberta para apresentações esporádicas.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Simone, que segue em carreira solo de sucesso, destacou que o foco agora é em sua trajetória individual e no futuro da irmã.

"Eu não me vejo mais voltando como dupla. Isso não está nos meus planos. Mas Deus tem todos os planos da nossa vida: se Deus quiser ela vai voltar a trabalhar no ano que vem. De repente ela lança o projeto dela, que vai ser uma bênção", afirmou a cantora.

Reencontro para matar a saudade

Apesar de descartar a volta em tempo integral, Simone fez questão de ressaltar que a relação entre as irmãs é de total apoio e afeto. Ela revelou que, se Simaria retomar a carreira solo e tudo correr bem, um reencontro nos palcos pode ser cogitado para o prazer dos fãs.

"Fui uma apoiadora muito grande e tive esse lado meio mãe da minha irmã, sabe?", disse Simone. "Se ela volta com a carreira dela e tudo corra bem, a gente pode matar a saudade, fazer a volta de Simone & Simaria em umas quatro capitais para matar a saudade do povo.”

Ela concluiu reforçando o carinho pela trajetória da dupla e a dedicação à sua nova fase: “A gente não pode dizer 'não'. Escrevemos uma história tão linda. Mas, fora isso, eu pretendo continuar com a minha história como Simone Mendes, que vem sendo construída com muito carinho, luta. Vou para o quarto ano de carreira solo, e conseguindo emplacar um sucesso atrás do outro”.