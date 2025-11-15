MÚSICA
Simone e Simaria de volta? Cantora define situação de uma vez por todas
Simone Mendes fala sobre "matar a saudade do povo"
Por Luiz Almeida
O público segue na expectativa de um retorno da dupla Simone e Simaria, mas a cantora Simone Mendes colocou um ponto final nas especulações.
Em entrevista a uma rádio na sexta-feira (14), a "coleguinha" afirmou categoricamente que a reedição da parceria musical não está em seus planos, embora tenha deixado uma porta aberta para apresentações esporádicas.
Simone, que segue em carreira solo de sucesso, destacou que o foco agora é em sua trajetória individual e no futuro da irmã.
"Eu não me vejo mais voltando como dupla. Isso não está nos meus planos. Mas Deus tem todos os planos da nossa vida: se Deus quiser ela vai voltar a trabalhar no ano que vem. De repente ela lança o projeto dela, que vai ser uma bênção", afirmou a cantora.
Reencontro para matar a saudade
Apesar de descartar a volta em tempo integral, Simone fez questão de ressaltar que a relação entre as irmãs é de total apoio e afeto. Ela revelou que, se Simaria retomar a carreira solo e tudo correr bem, um reencontro nos palcos pode ser cogitado para o prazer dos fãs.
"Fui uma apoiadora muito grande e tive esse lado meio mãe da minha irmã, sabe?", disse Simone. "Se ela volta com a carreira dela e tudo corra bem, a gente pode matar a saudade, fazer a volta de Simone & Simaria em umas quatro capitais para matar a saudade do povo.”
Ela concluiu reforçando o carinho pela trajetória da dupla e a dedicação à sua nova fase: “A gente não pode dizer 'não'. Escrevemos uma história tão linda. Mas, fora isso, eu pretendo continuar com a minha história como Simone Mendes, que vem sendo construída com muito carinho, luta. Vou para o quarto ano de carreira solo, e conseguindo emplacar um sucesso atrás do outro”.
