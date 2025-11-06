Gostoso e fácil: como fazer bolo de iogurte preferido de Simone Mendes

Receita é prática, feita no liquidificador e leva poucos ingredientes - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Fácil de preparar e irresistivelmente saboroso, o bolo de iogurte é uma excelente pedida para o café da manhã ou o lanche da tarde. Compartilhada por Simone Mendes em seu canal no YouTube, a receita é prática, feita no liquidificador e leva poucos ingredientes.

De acordo com Simone, o bolo é o favorito do filho Henry e já virou tradição nas tardes em família. “Essa receita é maravilhosa! Faço porque o Henry ama — ele leva pra escola, come à tarde… é o preferido dele. Mas a gente precisa colocar um limite, porque ele quer comer o tempo todo! Aqui em casa todo mundo adora”, revelou a artista.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Como preparar:

Ingredientes

3 ovos

200 g de iogurte integral

2 xícaras de óleo

2 xícaras de açúcar

Queijo parmesão ralado a gosto

2 xícaras de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento

Modo de preparo

1. Bata os ovos, o iogurte, o óleo, o queijo parmesão e o açúcar no liquidificador até a mistura ficar homogênea.

2. Depois, transfira a massa para uma tigela e adicione a farinha de trigo, misturando bem até incorporar.

3. Acrescente o fermento e mexa delicadamente até a massa ficar uniforme.

4. Despeje em uma forma untada com óleo e farinha de trigo.

5. Em seguida, leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 minutos, ou até dourar.