RECEITA
Gostoso e fácil: como fazer bolo de iogurte preferido de Simone Mendes
Receita foi compartilhada por Simone no YouTube
Por Edvaldo Sales
Fácil de preparar e irresistivelmente saboroso, o bolo de iogurte é uma excelente pedida para o café da manhã ou o lanche da tarde. Compartilhada por Simone Mendes em seu canal no YouTube, a receita é prática, feita no liquidificador e leva poucos ingredientes.
De acordo com Simone, o bolo é o favorito do filho Henry e já virou tradição nas tardes em família. “Essa receita é maravilhosa! Faço porque o Henry ama — ele leva pra escola, come à tarde… é o preferido dele. Mas a gente precisa colocar um limite, porque ele quer comer o tempo todo! Aqui em casa todo mundo adora”, revelou a artista.
Como preparar:
Ingredientes
- 3 ovos
- 200 g de iogurte integral
- 2 xícaras de óleo
- 2 xícaras de açúcar
- Queijo parmesão ralado a gosto
- 2 xícaras de farinha de trigo
- 1 colher (sopa) de fermento
Modo de preparo
1. Bata os ovos, o iogurte, o óleo, o queijo parmesão e o açúcar no liquidificador até a mistura ficar homogênea.
2. Depois, transfira a massa para uma tigela e adicione a farinha de trigo, misturando bem até incorporar.
3. Acrescente o fermento e mexa delicadamente até a massa ficar uniforme.
4. Despeje em uma forma untada com óleo e farinha de trigo.
5. Em seguida, leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 minutos, ou até dourar.
