Gostoso e fácil: como fazer bolo de iogurte preferido de Simone Mendes

Receita foi compartilhada por Simone no YouTube

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

06/11/2025 - 10:15 h
Receita é prática, feita no liquidificador e leva poucos ingredientes
Fácil de preparar e irresistivelmente saboroso, o bolo de iogurte é uma excelente pedida para o café da manhã ou o lanche da tarde. Compartilhada por Simone Mendes em seu canal no YouTube, a receita é prática, feita no liquidificador e leva poucos ingredientes.

De acordo com Simone, o bolo é o favorito do filho Henry e já virou tradição nas tardes em família. “Essa receita é maravilhosa! Faço porque o Henry ama — ele leva pra escola, come à tarde… é o preferido dele. Mas a gente precisa colocar um limite, porque ele quer comer o tempo todo! Aqui em casa todo mundo adora”, revelou a artista.

Como preparar:

Ingredientes

  • 3 ovos
  • 200 g de iogurte integral
  • 2 xícaras de óleo
  • 2 xícaras de açúcar
  • Queijo parmesão ralado a gosto
  • 2 xícaras de farinha de trigo
  • 1 colher (sopa) de fermento

Modo de preparo

1. Bata os ovos, o iogurte, o óleo, o queijo parmesão e o açúcar no liquidificador até a mistura ficar homogênea.

2. Depois, transfira a massa para uma tigela e adicione a farinha de trigo, misturando bem até incorporar.

3. Acrescente o fermento e mexa delicadamente até a massa ficar uniforme.

4. Despeje em uma forma untada com óleo e farinha de trigo.

5. Em seguida, leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 minutos, ou até dourar.

