HOME > POLÍTICA
AGORA SAI!

Nova rodoviária de Salvador está pronta? Jerônimo crava mês de entrega

Obras estão na reta final, de acordo com o governador

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

17/11/2025 - 9:03 h
Nova Rodoviária de Salvador
Nova Rodoviária de Salvador -

O imbróglio sobre a entrega da Nova Rodoviária de Salvador está prestes a ganhar um desfecho. Apesar de não cravar uma data exata, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) reafirmou na manhã desta segunda-feira, 17, que o terminal será entregue em janeiro.

“Estamos próximos. Com certeza, até o início do próximo ano, nós teremos a entrega da nova rodoviária. Estamos na fase final, não quero dar uma data aqui porque ainda estou aguardando a equipe técnica fiscalizar a obra”, disse o petista.

Nesta manhã, o chefe do Executivo concedeu entrevista ao pool de rádios na Itapoan FM. Na ocasião, ele demonstrou confiança sobre o período de finalização das obras.

“Eu aguardo e espero que no início do ano que vem, no primeiro mês de 2026, entregar essa rodoviária”, afirmou, e complementou falando sobre a importância do equipamento:

É um equipamento importante porque ali vai estar conectado a quem chega de fora, quem vai fazer aquela transição para Cajazeiras, Águas Claras e o Subúrbio
Jerônimo Rodrigues - governador da Bahia

Quais são as novidades da Nova Rodoviária de Salvador?

  • Novo equipamento será implantado em uma área de 127 mil m²;
  • Estacionamento para 800 veículos;
  • 230 espaços comerciais;
  • Vagas para carros elétricos;
  • Ligação com VLT de Salvador, na Avenida 29 de Março;
  • Nova unidade de SAC.
Parte interna da Nova Rodoviária de Salvador
Parte interna da Nova Rodoviária de Salvador | Foto: Joá Souza | GOVBA

Linhas

A estrutura será conectada à Estação Águas Claras do metrô, a um terminal de ônibus com 10 linhas metropolitanas e demais linhas urbanas.

Leia Também:

STF decide que Rodoviária de Salvador deve pagar IPTU
Rodoviária de Salvador pode ganhar nova data de entrega
Nova rodoviária de Salvador terá ligação com metrô, VLT e 370 linhas de ônibus
Nova rodoviária de Salvador está pronta? Obras chegam a reta final

A promessa de chegar e sair com rapidez e segurança anima os usuários que enfrentam os engarrafamentos constantes na região em torno da rodoviária atual. Mas também é uma preocupação, sobretudo para quem mora no seu entorno ou no centro da cidade.

Destino do terreno da rodoviária de Salvador

Com o avanço para a entrega da nova rodoviária, o terreno do atual equipamento da capital baiana, localizado em um ponto estratégico e comercial da cidade, ainda segue sem uma destinação definida por parte do governo Jerônimo (PT).

Em entrevista ao A TARDE, em setembro, o titular da Casa Civil, Afonso Florence, afirmou que "a destinação do terreno está sendo estudada pela equipe de governo".

Segundo ele, a gestão ainda segue analisando a Lei de Ordenamento do Uso do Solo (LOUOS), de responsabilidade do governo municipal, antes de tomar qualquer decisão sobre o assunto.

Rodoviária de Salvador, no Iguatemi
Rodoviária de Salvador, no Iguatemi | Foto: Camila Souza | GOVBA

Florence ainda destacou: "Não é só vender, mas sim, [transformar o local] em uma utilidade pública". Questionado se o tema foi tratado durante reunião entre Jerônimo (PT) e Bruno Reis (União Brasil), o secretário negou.

x