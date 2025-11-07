Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

STF decide que Rodoviária de Salvador deve pagar IPTU

Decisão foi proferida pelo ministro André Mendonça do STF

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

07/11/2025 - 9:38 h | Atualizada em 07/11/2025 - 10:50
Rodoviária de Salvador
Rodoviária de Salvador -

Uma decisão proferida pelo ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal (STF) na última terça-feira, 4, aponta que a Rodoviária de Salvador não se enquadra no caso de imunidade para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para a Prefeitura de Salvador.

A reclamação foi interposta pela Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda (Sinart) que administra o equipamento. A Sinart alegou que trata-se de um imóvel de propriedade do estado que configura imunidade tributária.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Rodoviária de Salvador pode ganhar nova data de entrega
Quando abre Nova Rodoviária de Salvador? Estrutura já tem data de entrega
Novo ônibus viajará o Brasil com cama no lugar das cadeiras

Na decisão, o ministro alega que a rodoviária "desenvolve e executa atividade econômica com fins lucrativos, motivo pelo qual resta impossibilitada de se beneficiar da imunidade tributária prevista na Constituição Federal", esclareceu o ministro em um trecho da sua decisão.

Mendonça disse ainda que no no Terminal Rodoviário de Salvador funcionam lanchonetes, lojas e afins, o que, decerto, não configura serviço público essencial. Por isso, de acordo com o ministro, não se enquadra nas regras de imunidade tributária.

"Ante o exposto, nego seguimento o presente Recurso Extraordinário, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil” (Tema 437/STF)", concluiu o ministro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

imunidade IPTU Rodoviária de Salvador STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Rodoviária de Salvador
Play

Protesto em Abrantes bloqueia e congestiona via por três horas

Rodoviária de Salvador
Play

Motociclista bate em carro e morre atropelado por ônibus em Pernambués

Rodoviária de Salvador
Play

Carro desgovernado invade colégio e atropela soldado em Salvador

Rodoviária de Salvador
Play

VÍDEO: Homem é flagrado furtando ventilador de funerária em Salvador

x