SALVADOR
SALVADOR

Jovem de 22 anos morre afogado na Praia de Jaguaribe

Corpo foi encontrado após dois dias de buscas

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

17/11/2025 - 6:39 h | Atualizada em 17/11/2025 - 7:54
Salomão Sena
Salomão Sena -

Um jovem de 22 anos, identificado como Salomão Sena, morreu afogado na Praia de Jaguaribe, em Salvador. Ele desapareceu na tarde de sábado, 15, enquanto estava com amigos.

De acordo com informações de testemunhas, Salomão entrou no mar por volta das 14h. Os amigos acionaram o Corpo de Bombeiros, que iniciou as buscas ainda no mesmo dia.

As equipes seguiram com o trabalho durante o domingo e localizaram o corpo na manhã desta segunda-feira, 17, nas proximidades da praia.

Segundo a tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Patrícia Torreão, a corporação foi acionada nas primeiras horas da manhã após a suspeita de que um corpo teria emergido na região.

“A mesma equipe que realizou as buscas ontem retornou ao local. Assim que chegamos, confirmamos que se tratava de um corpo no meio líquido. Realizamos a retirada e acionamos o DPT, a Polícia Militar e a Polícia Civil, que já estavam a caminho”, afirmou.

A oficial reforçou ainda a importância de medidas de prevenção para evitar novos casos. “Pedimos que as pessoas procurem sempre se banhar próximo aos postos de guarda-vidas, onde há visualização e suporte imediato. Também alertamos para que não entrem no mar sob efeito de bebida alcoólica e que as crianças estejam sempre sob a supervisão dos pais”, destacou Torreão.

Salomão cursava Farmácia na UniFTC e também trabalhava como auxiliar administrativo na área de hotelaria hospitalar.

A equipe de reportagem de A TARDE entrou em contato com a Salvamar e com o Corpo de Bombeiros e aguarda mais informações sobre o ocorrido.

