Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ECONOMIA

R$ 600 por mês: idosos têm direito a valor mínimo por causa de lei; entenda

Pouco divulgada, lei garante que nenhum aposentado ou pensionista fique sem renda para necessidades básicas por causa de dívidas

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

16/11/2025 - 11:45 h
Lei ajuda idosos com dívidas
Lei ajuda idosos com dívidas -

Milhões de aposentados e pensionistas no Brasil possuem um importante direito pouco divulgado que impede que fiquem sem renda por causa de endividamento. Trata-se da Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021), também conhecida como a “Lei do Mínimo Existencial”, que garante que instituições financeiras não possam comprometer todo o valor recebido mensalmente por consumidores com dívidas.

A norma estabelece que um valor mínimo deve ser preservado para a subsistência do cidadão, hoje fixado em R$ 600.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Essa quantia não pode ser tomada nem mesmo em renegociações, cobranças judiciais ou descontos automáticos de empréstimos, assegurando que o idoso não fique sem recursos para suas necessidades básicas.

O que é o mínimo existencial?

O conceito de mínimo existencial foi criado para garantir que o cidadão consiga manter uma vida digna, mesmo em situação de endividamento. O valor de R$ 600 deve cobrir gastos essenciais como:

  • Alimentação
  • Moradia
  • Remédios e saúde
  • Transporte

Assim, ao renegociar uma dívida, especialmente empréstimos consignados, comuns entre aposentados, esse valor deve obrigatoriamente ser preservado, evitando a exclusão social e permitindo uma reorganização financeira justa.

Como a lei protege o consumidor idoso

A Lei do Superendividamento, sancionada em 2021, atualizou o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso, criando mecanismos para prevenir e tratar o endividamento excessivo.

Leia Também:

Mineração sustentável: essas são três as metas ambiciosas do setor na COP30
Negócios com alma: empreendedores negros e a força do black money na Bahia
Bahia vira janela de oportunidades para franquias; veja as cidades-alvo

Entre os principais mecanismos de proteção, estão:

  • Garante o direito de renegociar débitos ajustando prazos e juros, sem que o valor do mínimo existencial seja comprometido.
  • Bancos e financeiras são obrigados a informar claramente os custos dos empréstimos e a avaliar a real capacidade de pagamento do cliente.
  • A lei proíbe o assédio a aposentados e pensionistas para contratação de crédito, além do uso de condições enganosas nos contratos.
  • Cria núcleos de conciliação que auxiliam consumidores e credores a chegarem a acordos equilibrados, focados na saúde financeira.

A legislação representa um avanço significativo na defesa dos direitos dos consumidores mais velhos, garantindo que, mesmo com diversas dívidas ativas, eles tenham assegurado o direito de manter recursos para sobreviver.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

aposentados dívidas de Idosos idosos lei do superendividamento

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lei ajuda idosos com dívidas
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Lei ajuda idosos com dívidas
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

Lei ajuda idosos com dívidas
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

Lei ajuda idosos com dívidas
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

x