HOME > POLÍTICA
POLÍTICA

Vídeo: bancada do PSD reforça apoio a Otto em meio a racha no partido

Deputados estaduais e federais postaram vídeo ao lado do presidente do partido

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

02/02/2026 - 13:45 h | Atualizada em 02/02/2026 - 14:39

Bancada do PSD reforçou apoio a Otto Alencar após saída de Coronel
A bancada do PSD reforçou o apoio ao presidente do partido na Bahia, Otto Alencar, após o senador Angelo Coronel anunciar a saída do partido, assim como da base de apoio ao governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Nesta segunda-feira, 2, um grupo de parlamentares, estaduais e federais gravou um vídeo ao lado de Otto (veja abaixo). Entre os presentes estiveram a presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Ivana Bastos (PSD), e o deputado federal Sérgio Brito (PSD-BA), que recentemente deixou a Secretaria estadual de Infraestrutura.

Leia Também:

Loyola aguarda Otto para definir chapa após saída de Coronel
Jerônimo se reúne com Otto e prega união após saída de Coronel
Bruno Reis acusa PT de traição a Coronel e diz: "Chupa o sangue dos aliados"
“Apunhalado pelas costas”, diz Cacá Leão após saída de Coronel do PSD

"Hoje aqui visitando o senador Otto Alencar. Toda a bancada estadual — os que não estão presentes, se sintam representados, nos dê autorização para isso — para reafirmar o nosso compromisso de seguir em frente com a liderança do senador Otto Alencar, com Jerônimo e com Lula", iniciou Ivana.

"Nós estamos aqui, todos os deputados [...] junto com o nosso senador, nosso líder, nosso amigo, nosso comandante na Bahia e no Brasil, o senador Otto Alencar. [Estamos] Marchando juntos é um partido unido, forte, coeso. Vamos juntos com Jerônimo Rodrigues e com a chapa de Senado Federal indicada pelo governador Jerônimo Rodrigues, ao lado do senador Otto Alencar", acrescentou Brito.

Agradecimento

Após as palavras dos deputados, Otto agradeceu pela manifestação a que ele definiu como "espontânea". "Eu fico muito feliz e me dá uma responsabilidade muito grande de que eu possa, como presidente, como sempre fiz nas eleições, trabalhar intensamente por vocês", afirmou o senador.

"Eu vou trabalhar muito pelo presidente Lula, também pelo governador Jerônimo, para sua reeleição, para juntos fazer um trabalho que possa dar condição da renovação de todos os mandatos para continuar fazendo muito pela Bahia", finalizou Otto.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Otto Alencar (@ottoalencar)

Ivana Bastos Jerônimo Rodrigues otto alencar Sérgio Brito

x