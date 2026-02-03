Menu
"FAZ PARTE"

Ivana afasta permanência de Coronel no PSD e lamenta: "É a vida"

“Gostaria que tivesse terminado de outra maneira”, disse presidente da Alba

Ane Catarine e Yuri Abreu

Por Ane Catarine e Yuri Abreu

03/02/2026 - 11:03 h | Atualizada em 03/02/2026 - 11:21

Presidente da ALBA em coletiva de imprensa
Presidente da ALBA em coletiva de imprensa -

A presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), deputada Ivana Bastos (PSD), afastou nesta terça-feira, 3, qualquer possibilidade de permanência do senador Angelo Coronel na legenda que integra o arco de alianças do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Em conversa com a imprensa, antes da abertura oficial do ano legislativo, Ivana elogiou a trajetória do correligionário, a quem chamou de “amigo”, mas afirmou que a decisão de deixar o PSD partiu do próprio senador e faz parte do jogo político.

“O senador Angelo Coronel é um amigo, assim como toda a sua família. Eu gostaria muito que as coisas tivessem terminado de outra maneira, que o PSD marchasse ao lado dele, mas foi uma decisão dele deixar o partido. Ele deixa a sua história. Isso é a política, ele escolheu seguir por outra direção”, afirmou.

Desembarque de Coronel

O rompimento de Angelo Coronel com a base governista ocorreu após meses de indefinição sobre sua permanência na chapa majoritária de Jerônimo Rodrigues.

O estopim foi a declaração do ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), que confirmou candidatura ao Senado ao lado de Jaques Wagner (PT), formando uma chapa “puro-sangue” petista.

Ao se sentir preterido, Coronel decidiu romper com a base aliada. A tendência é que o senador ocupe uma das vagas ao Senado na chapa do ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo ACM Neto (União Brasil).

Expectativa para o ano legislativo

Ainda durante a conversa com a imprensa, Ivana Bastos afirmou que um dos principais desafios de 2026 será manter o funcionamento da Assembleia em ano eleitoral.

“É um novo ano que se inicia, com muita determinação e trabalho. Uma meta é garantir o funcionamento normal da Casa em um ano difícil, que é o ano eleitoral”, disse.

Com a proximidade do pleito, a expectativa é de que parlamentares intensifiquem viagens ao interior do estado, o que pode impactar o andamento das sessões legislativas.

