CRISE NA BASE GOVERNISTA
"PT não traiu Coronel", rebate Marta Rodrigues após rompimento
Vereadora defende partido e nega exclusão de senador da chapa de Jerônimo Rodrigues para 2026
Por Ane Catarine
Siga o A TARDE no Google
Em meio aos debates na base governista sobre a formação da chapa majoritária na Bahia, a vereadora Marta Rodrigues (PT) saiu em defesa da legenda e afirmou que o partido não traiu o senador Angelo Coronel (PSD-BA), que anunciou recentemente o rompimento com o grupo liderado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT).
Questionada pelo Portal A TARDE nesta segunda-feira, 2, durante a abertura do ano legislativo na Câmara Municipal de Salvador (CMS), a petista sugeriu que o movimento de ruptura partiu do próprio senador.
Marta explicou que a última reunião do Diretório Estadual do PT Bahia, realizada em 13 de dezembro do ano passado, não selou qualquer exclusão.
“O PT não traiu Angelo Coronel. A última reunião do Diretório Estadual do partido ocorreu no dia 13 de dezembro, eu estava lá. A resolução política que saiu desse encontro em nenhum momento fala que a chapa já está formada ou que Coronel está excluído. Então, essa é a orientação que eu sigo”, pontuou a vereadora.
Bastidores do rompimento de Coronel
O desembarque de Angelo Coronel ocorreu após meses de incertezas sobre sua permanência na chapa majoritária. O estopim foi a declaração do ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), que confirmou sua candidatura ao Senado ao lado de Jaques Wagner (PT), formando uma chapa "puro-sangue" petista.
Sentindo-se preterido, Coronel decidiu deixar a base aliada. A tendência agora é que o senador migre para o grupo de oposição, unindo-se ao pré-candidato ao governo ACM Neto (União Brasil) e ao presidente estadual do PL, João Roma, redesenhando o cenário político da Bahia para 2026.
Leia Também:
Como acompanhar as sessões da Câmara Municipal de Salvador
Para o cidadão que deseja acompanhar os debates políticos e as votações na capital baiana, a Câmara Municipal de Salvador (CMS) transmite as sessões solenes e ordinárias ao vivo através da TV Câmara Salvador (canal aberto 12.3) e pelo seu canal oficial no YouTube. As sessões ocorrem no Paço Municipal, na Praça Municipal, centro histórico da cidade.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes