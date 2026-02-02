Menu
POLÍTICA
ELEIÇÕES 2026

Jerônimo se reúne com Otto e prega união após saída de Coronel

Governador participou, na manhã desta segunda-feira, 2, da festa de Iemanjá

Cássio Moreira e Yuri Abreu

Por Cássio Moreira e Yuri Abreu

02/02/2026 - 7:52 h | Atualizada em 02/02/2026 - 9:09

Jerônimo Rodrigues (PT) e senador Otto Alencar (PSD)
Jerônimo Rodrigues (PT) e senador Otto Alencar (PSD)

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), abriu o jogo sobre uma reunião que teve com o senador e presidente estadual do PSD, Otto Alencar, após o anúncio do também senador Angelo Coronel, no último sábado, 31, de que está deixando, além do PSD, a base governista e migrando para a oposição.

O petista falou sobre o assunto após ser questionado pelo Portal A TARDE, nesta segunda-feira, 2, durante os festejos em homenagem a Iemanjá, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador.

Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, durante os festejos de Iemanjá, nesta segunda-feira, 2
Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, durante os festejos de Iemanjá, nesta segunda-feira, 2 | Foto: Reprodução/Instagram @jeronimorodriguesba

"Eu conversei ontem [domingo] com o senador Otto Alencar e a sensação nossa é que a gente cada vez mais amadurece nessas decisões. O nosso pedido é para que o grupo continue unido. Nós temos um compromisso com a Bahia, de correr a cidade do Salvador", disse Jerônimo.

"Esse grupo continua disposto, mas nós estamos aguardando. É uma questão interna, mas de fortalecimento do presidente do partido, Otto Alencar, é ele quem dirige [...] Espero que não haja prejuízos dentro do PSD, mas que isso não reflita dentro do grupo da gente", completou o governador.

Tags:

Angelo Coronel Iemanjá Jerônimo Rodrigues otto alencar PSD

x