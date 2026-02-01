Prefeito de Barreiras se aproxima de Jerônimo e deve deixar União Brasil

Jerônimo Rodrigues e Otoniel se aproximam - Foto: Divulgação

O prefeito de Barreiras, Otoniel Teixeira (União Brasil), parece ter encontrado o caminho para a aproximação necessária com o governo do Estado. Mais uma vez, a habilidade política do Secretário de Relações Institucionais, Adolpho Loyola, tem feito a diferença.

Otoniel, eleito pela oposição, tem articulado uma saída do União Brasil, sua atual casa, para se filiar ao Avante, que faz parte do arco de apoio do governo Jerônimo Rodrigues (PT). O movimento, segundo informações de bastidores, isola Danilo Henrique (PP).

O candidato derrotado a prefeito de Barreiras tem tentado buscar sua sobrevivência política, ensaiando uma aproximação com o governo do Estado e com Loyola, mas sem sucesso.

A tendência é que a aproximação entre Otoniel e Loyola acabe deixando seu adversário ainda mais distante de uma relação com o Palácio de Ondina, perdendo também capital político.

Além disso, a ida de Otoniel para o governo deve enfraquecer o líder da oposição no estado, ACM Neto (União Brasil), que perde um importante aliado em uma região geográfica estratégica para as eleições deste ano.