POLÍTICA
POLÍTICA

Prefeito de Barreiras se aproxima de Jerônimo e deve deixar União Brasil

Otoniel tem se aproximado de grupo governista e isolado adversário

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

01/02/2026 - 12:27 h

Jerônimo Rodrigues e Otoniel se aproximam
Jerônimo Rodrigues e Otoniel se aproximam -

O prefeito de Barreiras, Otoniel Teixeira (União Brasil), parece ter encontrado o caminho para a aproximação necessária com o governo do Estado. Mais uma vez, a habilidade política do Secretário de Relações Institucionais, Adolpho Loyola, tem feito a diferença.

Otoniel, eleito pela oposição, tem articulado uma saída do União Brasil, sua atual casa, para se filiar ao Avante, que faz parte do arco de apoio do governo Jerônimo Rodrigues (PT). O movimento, segundo informações de bastidores, isola Danilo Henrique (PP).

Leia Também:

Angelo Coronel revela prazo para mudar de partido após deixar o PSD
Racha no PSD? Adolfo banca Otto e minimiza saída de Coronel
Rubio e Vieira aceleram encontro Lula-Trump em Washington

O candidato derrotado a prefeito de Barreiras tem tentado buscar sua sobrevivência política, ensaiando uma aproximação com o governo do Estado e com Loyola, mas sem sucesso.

A tendência é que a aproximação entre Otoniel e Loyola acabe deixando seu adversário ainda mais distante de uma relação com o Palácio de Ondina, perdendo também capital político.

Além disso, a ida de Otoniel para o governo deve enfraquecer o líder da oposição no estado, ACM Neto (União Brasil), que perde um importante aliado em uma região geográfica estratégica para as eleições deste ano.

Tags:

adolpho loyola Bahia barreiras eleições Otoniel

x