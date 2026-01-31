Rubio e Vieira aceleram encontro Lula-Trump em Washington

Lula e Donald Trump durante encontro na Malásia, em 2025 - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O tão esperado encontro entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no país da América do Norte, está cada vez mais próximo de ocorrer.

Na última segunda-feira, 26, o petista conversou com o republicano, por telefone. Um dos temas tratados na conversa foi justamente a confirmação de uma visita do brasileiro ao país americano.

Nas redes sociais, Lula afirmou que o encontro poderia ocorrer após duas viagens que ele tem a fazer, em fevereiro, à Índia e a Coreia do Sul, mas em data ainda a ser confirmada.

Vieira e Rubio dialogam

Neste sábado, 31, foi a vez de o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, conversar com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, também por telefone, para alinhar um possível encontro, em Washington, entre os dois chefes de Estado.

Em nota divulgada pelo Itamaraty, a data da visita ainda não foi definida. Mas, na conversa de hoje, Vieira e Rúbio trataram de temas ligados à agenda bilateral, dentre eles assuntos comerciais e de cooperação na área de segurança.

Conselho da Paz

A conversa entre Lula e Trump, na última segunda-feira, 26, durou 50 minutos, segundo informou o Planalto. Um dos assuntos em debate foi o Conselho da Paz, criado por Trump. Em declaração nas redes sociais, o petista não confirmou se vai compor o colegiado.

"Sobre o Conselho da Paz, propus que o órgão apresentado pelos Estados Unidos se limite à questão de Gaza e preveja assento para a Palestina. Nesse contexto, reiterei a importância de uma reforma abrangente das Organização das Nações Unidas, que inclua a ampliação dos membros permanentes do Conselho de Segurança".

Lula e Trump se reuniram na Malásia em outubro

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o líder norte-americano, Donald Trump, tiveram um encontro presencial na Malásia, no final de outubro de 2025, à margem da 47ª Cúpula da Asean (Associação de Nações do Sudeste Asiático).

A reunião, a primeira formalmente agendada entre os dois e que durou cerca de 50 minutos, foi marcada pela busca por soluções para impasses comerciais, especialmente em relação à política de tarifas.

Após o encontro, o presidente Lula utilizou as redes sociais para descrever o diálogo como "franco e construtivo" sobre a agenda comercial e econômica bilateral.