DIPLOMÁTICO

Venezuela, Conselho da Paz e cenário global: o que Lula discutiu com Trump?

Presidente conversou com chefe americano por telefone nesta segunda-feira

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

26/01/2026 - 14:53 h

Lula e Donald Trump
Lula e Donald Trump -

O presidente Lula (PT) conversou nesta segunda-feira, 26, com o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, por telefone. Um dos temas tratados na conversa foi a confirmação de uma visita do brasileiro ao país americano.

"Acordamos a realização de uma visita a Washington após minha viagem à Índia e à Coreia do Sul em fevereiro, em data a ser fixada em breve", disse o petista.

Na conversa, os chefes de Estado trataram sobre a situação na Venezuela. "Trocamos impressões sobre a situação na Venezuela. Ressaltei a importância de preservar a paz e a estabilidade da região e de trabalhar pelo bem-estar do povo venezuelano", escreveu o mandatário nas redes sociais.

Esta foi a primeira conversa entre Lula e Trump desde que os Estados Unidos invadiram a Venezuela e retiraram do poder o dirigente Nicolás Maduro, no início deste mês. O ditador venezuelano está detido em território americano desde o ataque.

A conversa entre os dois presidentes durou 50 minutos, segundo informou o Planalto. Além disso, outro tema que entrou em voga foi o Conselho da Paz, criado por Trump. Apesar disso, o petista não confirmou se vai compor o colegiado.

"Sobre o Conselho da Paz, propus que o órgão apresentado pelos Estados Unidos se limite à questão de Gaza e preveja assento para a Palestina. Nesse contexto, reiterei a importância de uma reforma abrangente das Organização das Nações Unidas, que inclua a ampliação dos membros permanentes do Conselho de Segurança".

Veja publicação

Relação bilateral: EUA X Brasil

Os presidentes dos EUA e do Brasil também trocaram informações sobre a situação econômica dos dois países e avaliaram que há boas perspectivas para as economias brasileira e norte-americana.

"O presidente Trump afirmou que o crescimento econômico dos Estados Unidos e do Brasil é positivo para a região como um todo. Saudamos o bom relacionamento construído nos últimos meses, que resultou no levantamento de parte significativa das tarifas aplicadas a produtos brasileiros", afirmou.

Para além, o chefe do Executivo nacional declarou que mantém interesse em cooperar com o país americano sobre ações de combate ao crime organizado.

"Reiterei proposta, encaminhada ao Departamento de Estado em dezembro, de fortalecimento da cooperação no combate ao crime organizado. Manifestei interesse em estreitar a parceria na repressão à lavagem de dinheiro e ao tráfico de armas, bem como no congelamento de ativos de grupos criminosos e no intercâmbio de dados sobre transações financeiras, proposta que foi bem recebida pelo presidente norte-americano".

