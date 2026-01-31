Racha no PSD? Adolfo banca Otto e minimiza saída de Coronel

Otto Alencar e Adolfo Menezes - Foto: Reprodução/Instagram @depadolfomenezes

O ex-presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), deputado estadual Adolfo Menezes (PSD), garantiu que as bancadas estadual e federal do partido estarão alinhadas ao senador e presidente da sigla no estado, Otto Alencar, mesmo com a saída de Angelo Coronel.

Na manhã deste sábado, 31, em entrevista a uma rádio do interior da Bahia, Angelo Coronel afirmou que não está apenas deixando o PSD e a base governista, como vai migrar para a oposição.

"Quieta e acomoda"

Adolfo Menezes afirmou, que mesmo com este cenário de racha entre Otto e Coronel, continua nas articulações para um “quieta e acomoda” no campo governista para a sucessão estadual baiana, na tentativa de evitar uma ruptura ainda maior.

Contudo, para o pessedista, os parlamentares do PSD na Alba e na Câmara dos Deputados estão aliados a Otto Alencar.

“Não tem discussão sobre a liderança de Otto. Antes mesmo de toda esta celeuma, sob a liderança do senador, as bancadas estaduais e federais já haviam fechado posição no apoio às reeleições do presidente Lula e do governador Jerônimo Rodrigues", afirmou.

"'A política é nuvem', como dizia o governador mineiro Magalhães Pinto, mas é também a lealdade e o cumprimento do que é acordado”, ressaltou.

Posição "personalíssima"

Sobre a posição do senador Angelo Coronel, Menezes diz que a decisão é “absolutamente personalíssima”.

“Coronel é meu amigo mesmo antes da política [...] Sou amigo dele, de Diego e Angelo Filho. E continuarei sendo, em qualquer circunstância. É um momento muito delicado pra todos nós”, lamentou.

Apesar do racha, o ex-presidente da Alba tem a esperança de que a situação seja contornada, evitando que novas feridas sejam abertas na base do PSD no estado.

"Todos nós temos que manter a serenidade, porque um erro pode ser fatal para uma carreira política. Muitos políticos caíram no ostracismo pelos erros cometidos. Aliás, um erro pode ser fatal para a vida", refletiu.