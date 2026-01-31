Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Jerônimo reage à saída de Coronel da base governista

Senador Angelo Coronel anunciou neste sábado, 31, que deixará PSD e vai migrar para oposição

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

31/01/2026 - 17:36 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Governador Jerônimo Rodrigues (PT)
Governador Jerônimo Rodrigues (PT) -

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), reagiu neste sábado, 31, à declaração do senador Angelo Coronel de que estava deixando o PSD — e por consequência a base governista — e seguindo para a oposição.

O congressista afirmou ter "batido o martelo" sobre o assunto após uma entrevista a uma rádio do interior da Bahia, na manhã de hoje.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Eu saí do grupo porque não me deram a vaga que eu tenho com direito de reeleição, como o Jerônimo [Rodrigues] tem, Geraldinho [Geraldo Júnior] tem e [Jaques] Wagner tem. Eu não tenho sangue de barata para ser limado e aceitar", disparou Coronel.

Leia Também:

Jerônimo Rodrigues vistoria obra que vai mudar cenário na Cidade Baixa
Otto Alencar reafirma aliança com Jerônimo Rodrigues nas eleições
Apoio firmado? Zé Cocá divide palanque com Jerônimo, Rui e Wagner em Jequié
Jerônimo no 1º turno? Prefeitos divergem sobre facilidade da eleição

Conversa com Otto

Em agenda na tarde deste sábado, 31, em Salvador, Jerônimo afirmou que só vai se posicionar após ter uma conversa com o presidente do PSD na Bahia, senador Otto Alencar.

O Portal A TARDE entrou em contato com Otto, na tarde de hoje, mas não obteve retorno.

"Eu quero ouvir do senador Otto Alencar uma manifestação dele. Eu vou optar por conversar com o presidente do partido sobre isso. E, então, a gente vai construir um anúncio oficial", afirmou Jerônimo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Angelo Coronel eleições 2026 Jerônimo Rodrigues otto alencar

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Governador Jerônimo Rodrigues (PT)
Play

Vídeos do STF revelam versões conflitantes de Vorcaro e ex-presidente do BRB

Governador Jerônimo Rodrigues (PT)
Play

‘Netflix do governo’ será exibida nas escolas; entenda proposta

Governador Jerônimo Rodrigues (PT)
Play

‘TromPetista’ toca berrante durante caminhada de bolsonaristas

Governador Jerônimo Rodrigues (PT)
Play

Luciano Ribeiro revela missão na Alba: "Honrar legado de Alan Sanches"

x