Jerônimo reage à saída de Coronel da base governista
Senador Angelo Coronel anunciou neste sábado, 31, que deixará PSD e vai migrar para oposição
Por Yuri Abreu
O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), reagiu neste sábado, 31, à declaração do senador Angelo Coronel de que estava deixando o PSD — e por consequência a base governista — e seguindo para a oposição.
O congressista afirmou ter "batido o martelo" sobre o assunto após uma entrevista a uma rádio do interior da Bahia, na manhã de hoje.
"Eu saí do grupo porque não me deram a vaga que eu tenho com direito de reeleição, como o Jerônimo [Rodrigues] tem, Geraldinho [Geraldo Júnior] tem e [Jaques] Wagner tem. Eu não tenho sangue de barata para ser limado e aceitar", disparou Coronel.
Conversa com Otto
Em agenda na tarde deste sábado, 31, em Salvador, Jerônimo afirmou que só vai se posicionar após ter uma conversa com o presidente do PSD na Bahia, senador Otto Alencar.
O Portal A TARDE entrou em contato com Otto, na tarde de hoje, mas não obteve retorno.
"Eu quero ouvir do senador Otto Alencar uma manifestação dele. Eu vou optar por conversar com o presidente do partido sobre isso. E, então, a gente vai construir um anúncio oficial", afirmou Jerônimo.
