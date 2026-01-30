Apoio firmado? Zé Cocá divide palanque com Jerônimo, Rui e Wagner em Jequié

Trio petista se uniu a Zé Cocá em evento de Jequié. - Foto: Divulgação

O prefeito de Jequié, Zé Cocá (PP), mostrar estar cada vez mais próximo de anunciar o seu apoio a reeleição do governador nas eleições de outubro. Na tarde desta sexta-feira, 30, o progressista dividiu palco com Jerônimo, o ministro da Casa Civil, Rui Costa e o senador Jaques Wagner e fez agradecimentos ao trio.

Para uma plateia lotada, Zé Cocá destacou a atenção que Jerônimo tem dado ao município, dialogando diariamente sobre obras estruturantes e de como os investimentos dos governos estadual e federal estão mudando a realidade local.

“Governador, eu quero agradecer o senhor que tem vindo a Jequié sempre. O senhor tem ligado para mim, você tem cobrado obras estruturantes, tem debatido, tem perguntado, tem procurado sempre ajudar. Você tem procurado, acima de tudo, ser um homem simples, um homem que nasceu ali em Palmeirinha, mas não perdeu as suas origens. Não tem uma semana sequer que o senhor não procura a mim ou a qualquer pessoa, qualquer prefeito, qualquer liderança discutindo a política da Bahia”, disse o gestor.

“A política pra mim se faz assim. Eu quero parabenizar o senhor governador e agradecer a sua vinda aqui novamente. Agradecer aqui aos vereadores, a todos os prefeitos, aos deputados, ao povo de uma forma geral. Agradecer ao senhor Jaques Wagner, o senhor que é um conciliador, um mestre da política. Agradecer aqui ao ministro Rui Costa. Ministro, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. É uma honra. O senhor que tem uma história muito bela em Jequié. E dizer ao senhor governador, ao ministro Rui Costa, ao senador Jaques Wagner: podem contar comigo”, completou.

Mudança de partido

Zé Cocá, atualmente, faz parte dos quadros do PP, legenda que deve marchar ao lado de ACM Neto (União Brasil) nas eleições de outubro deste ano, mas cresce a possibilidade de ingresso dele no PSB.

A mudança de grupo político, inclusive, não deve ficar restrita a Cocá. Outros progressistas devem seguir o caminho do prefeito e marcharem em direção ao ninho pessebista, a exemplo dos deputados estaduais Niltinho, Eduardo Salles, Antônio Henrique Júnior e Hassan - este último tem Jequié como sua principal base eleitoral.

O evento também marcou a reaproximação entre Zé Cocá e o ministro da Casa Civil, Rui Costa. A relação entre eles ficou estremecida após o prefeito de Jequié ter apoiado a candidatura de ACM Neto ao governo da Bahia.

O titular da pasta, que tem forte relação com o município, passou a ver Cocá como pessoa não grata. No entanto, com mudança de legenda por parte do prefeito de Jequié, os então "inimigos" pode voltar a subir no mesmo palanque como aliados.