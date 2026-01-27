Zé Cocá já tem data para trocar PP pelo PSB e selar aliança com Jerônimo

Siga o A TARDE no Google

O prefeito de Jequié, Zé Cocá, está prestes a deixar o PP para se filiar ao PSB. Conforme apuração do Portal A TARDE, o chefe do Executivo municipal aguarda apenas o período da janela partidária, de 4 de março a 4 de abril, para migrar de legenda e referendar o alinhamento com o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), nas eleições deste ano.

Zé Cocá chegou a apoiar o vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, na eleição para o governo da Bahia em 2022.

No entanto, desde meados do ano passado, tem deixado clara a aproximação com a base governista e o desejo de apoiar a reeleição de Jerônimo no pleito de outubro.

A chegada de Cocá à base do governo tem sido articulada pelo secretário de Relações Institucionais do Estado, Adolpho Loyola, que tem atuado para ampliar a capilaridade eleitoral de Jerônimo nos municípios baianos.

O entendimento é que o prefeito de Jequié, além de fortalecer o PSB como um dos principais pilares da base governista, impulsione a candidatura de Jerônimo por se tratar de uma das principais lideranças políticas do interior baiano.

Debandada

Zé Cocá, no entanto, não deve ir sozinho para o PSB. Quatro deputados estaduais devem deixar o PP e migrar para a sigla durante o período da janela partidária.

São eles:

Niltinho

Antonio Henrique Júnior

Eduardo Salles

Hassan

Em entrevista ao Portal A TARDE, o líder do PP na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), deputado estadual Niltinho, afirmou que o PSB já deu aval para receber os parlamentares.

Segundo ele, neste momento, os deputados aguardam apenas “algumas conversas com o governo” para bater o martelo.

Além dos quatro deputados do PP, o PSB também deve receber o deputado estadual Vitor Bonfim, atualmente filiado ao PV.

A possibilidade foi confirmada à reportagem pela assessoria do parlamentar, que informou que as conversas estão em andamento.

Com exceção de Vitor Bonfim, que é pré-candidato a deputado federal, os demais deputados devem disputar a reeleição neste ano.

Por que os políticos querem deixar o PP?

O PP formalizou uma federação com o União Brasil em 2025. Desde então, os partidos passaram a adotar uma postura de oposição ao governo do PT.

A decisão redesenhou o tabuleiro político e levou nomes mais alinhados à gestão estadual a buscar uma nova legenda.

Meta do PSB na Bahia para 2026

Sob o comando da deputada federal Lídice da Mata na Bahia, o PSB trabalha com a meta de eleger dois deputados federais e seis deputados estaduais neste ano.

Na Câmara dos Deputados

Lídice da Mata Vitor Bonfim

Na Assembleia Legislativa da Bahia