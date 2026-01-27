Menu
HOME > POLÍTICA
TCHAU, ACM NETO!

Zé Cocá já tem data para trocar PP pelo PSB e selar aliança com Jerônimo

Prefeito de Jequié já tem data para concretizar mudança

Ane Catarine

Por Ane Catarine

27/01/2026 - 11:48 h | Atualizada em 27/01/2026 - 11:59

Prefeito Zé Cocá
Prefeito Zé Cocá -

O prefeito de Jequié, Zé Cocá, está prestes a deixar o PP para se filiar ao PSB. Conforme apuração do Portal A TARDE, o chefe do Executivo municipal aguarda apenas o período da janela partidária, de 4 de março a 4 de abril, para migrar de legenda e referendar o alinhamento com o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), nas eleições deste ano.

Zé Cocá chegou a apoiar o vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, na eleição para o governo da Bahia em 2022.

Imagem ilustrativa da imagem Zé Cocá já tem data para trocar PP pelo PSB e selar aliança com Jerônimo
| Foto: Reprodução/ Redes Sociais

No entanto, desde meados do ano passado, tem deixado clara a aproximação com a base governista e o desejo de apoiar a reeleição de Jerônimo no pleito de outubro.

Imagem ilustrativa da imagem Zé Cocá já tem data para trocar PP pelo PSB e selar aliança com Jerônimo
| Foto: Divulgação/Ascom GOV-BA

A chegada de Cocá à base do governo tem sido articulada pelo secretário de Relações Institucionais do Estado, Adolpho Loyola, que tem atuado para ampliar a capilaridade eleitoral de Jerônimo nos municípios baianos.

O entendimento é que o prefeito de Jequié, além de fortalecer o PSB como um dos principais pilares da base governista, impulsione a candidatura de Jerônimo por se tratar de uma das principais lideranças políticas do interior baiano.

Debandada

Zé Cocá, no entanto, não deve ir sozinho para o PSB. Quatro deputados estaduais devem deixar o PP e migrar para a sigla durante o período da janela partidária.

São eles:

  • Niltinho
  • Antonio Henrique Júnior
  • Eduardo Salles
  • Hassan

Em entrevista ao Portal A TARDE, o líder do PP na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), deputado estadual Niltinho, afirmou que o PSB já deu aval para receber os parlamentares.

Segundo ele, neste momento, os deputados aguardam apenas “algumas conversas com o governo” para bater o martelo.

Além dos quatro deputados do PP, o PSB também deve receber o deputado estadual Vitor Bonfim, atualmente filiado ao PV.

A possibilidade foi confirmada à reportagem pela assessoria do parlamentar, que informou que as conversas estão em andamento.

Com exceção de Vitor Bonfim, que é pré-candidato a deputado federal, os demais deputados devem disputar a reeleição neste ano.

Por que os políticos querem deixar o PP?

O PP formalizou uma federação com o União Brasil em 2025. Desde então, os partidos passaram a adotar uma postura de oposição ao governo do PT.

A decisão redesenhou o tabuleiro político e levou nomes mais alinhados à gestão estadual a buscar uma nova legenda.

Meta do PSB na Bahia para 2026

Sob o comando da deputada federal Lídice da Mata na Bahia, o PSB trabalha com a meta de eleger dois deputados federais e seis deputados estaduais neste ano.

Na Câmara dos Deputados

  1. Lídice da Mata
  2. Vitor Bonfim

Na Assembleia Legislativa da Bahia

  1. Niltinho
  2. Antonio Henrique Júnior
  3. Eduardo Salles
  4. Hassan
  5. Angelo Almeida
  6. Fabíola Mansur

x