Jerônimo Rodrigues vistoria obra que vai mudar cenário na Cidade Baixa

Jerônimo durante vistoria de obra de macrodrenagem - Foto: Gilberto Júnior | Conder

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) visitou, neste sábado, 31, as obras dos sistemas 2 e 3 de macro e microdrenagem em execução nos bairros do Bonfim, Boa Viagem e Massaranduba, na Cidade Baixa de Salvador. As intervenções estão sendo realizadas por meio do Ministério das Cidades (MCID), via Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), com obras executadas pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder).

As obras têm como objetivo melhorar o manejo das águas pluviais por meio de intervenções de drenagem urbana nos três bairros. A área de intervenção abrange o que corresponde a aproximadamente 19% da Bacia de Itapagipe, compreendendo partes dos bairros do Uruguai, Massaranduba, Roma, Mares, Boa Viagem e Caminho de Areia, além de contemplar integralmente os bairros Vila Rui Barbosa e Jardim Cruzeiro.

Jerônimo durante vistoria das obras | Foto: Gilberto Júnior | Conder

Com investimento total que ultrapassa R$ 101 milhões, as obras também têm vão eliminar pontos críticos de acúmulo de água, ampliar a capacidade de escoamento e prevenir desastres naturais, como enxurradas e inundações que já impactaram a mobilidade, a segurança e a qualidade de vida da população local.

Os moradores acompanham com expectativa o avanço dos trabalhos. Para Maria da Conceição, que vive há mais de 30 anos em Massaranduba, as intervenções representam uma mudança aguardada por gerações. “Sempre que chovia forte era um sofrimento. A água entrava nas casas e a gente perdia móveis. Agora a esperança é de finalmente viver sem esse medo”, relatou.

Durante a visita técnica, o governador destacou a importância estratégica das intervenções para a Cidade Baixa. “Essas obras são estruturantes e respondem a uma demanda antiga da população. Aqui nós vamos acabar definitivamente com o mau cheiro, com os insetos, com as muriçocas e com animais indesejados para a saúde. Além disso, haverá um embelezamento da área, com um processo de urbanização. Nós vamos ter, praticamente, uma orla, com quiosques, praças, jardins e arborização. As pessoas que moram nessa região terão seus patrimônios valorizados”, afirmou Jerônimo.

O presidente da Conder, José Trindade, ressaltou o impacto urbano e social das obras. “Essa é uma das obras mais complexas e desafiadoras da história da Conder. Intervenção ocorre em uma área originalmente alagada e de manguezal, que foi aterrada historicamente, tem influência direta das marés e é marcada por uma grande concentração de moradias em ruas estreitas. Encaramos o problema de frente, com muita responsabilidade e cuidado com a comunidade”, explicou.

Construa com Elas

Na ocasião, o governador realizou a entrega dos certificados às 18 participantes da oficina “Construa com Elas – Fundamentos de Pintura para Mulheres”, reconhecendo a conclusão da capacitação e destacando a importância da iniciativa para a promoção da autonomia feminina, da qualificação profissional e do fortalecimento socioeconômico da comunidade atendida pelo Projeto de Trabalho Social (PTS).

Com carga horária de 40 horas, durante dez dias, mulheres a partir de 18 anos, com no mínimo ensino fundamental incompleto foram capacitadas na área de pintura. Quem aprovou a iniciativa e saiu certificada foi Denilza Soledade: aprendi muita coisa. Depois desse aprendizado eu creio que eu sei fazer na minha casa e agora também posso me empregar sem perda, só ganhos”.