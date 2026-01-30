Nova identidade é emitida de graça em ação do SAC em Salvador

Emissão é gratuita e utiliza o CPF como número único de identificação - Foto: Divulgação

Para ampliar o acesso à nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), o Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) vai oferecer um atendimento especial no Shopping Center Lapa, localizado na região central de Salvador. A ação será realizada por meio da equipe do SAC Itinerante, que funcionará no espaço Lapa Cultural, no terceiro piso do centro de compras.

O serviço estará disponível gratuitamente em dois períodos: de 2 a 7 de fevereiro e, após uma pausa, retorna entre os dias 9 e 11 do mesmo mês. O atendimento acontecerá diariamente das 9h às 17h, por ordem de chegada, com distribuição limitada de senhas.

Ao longo dos nove dias de funcionamento no shopping, serão ofertadas 135 vagas por dia, totalizando 1.215 atendimentos para a emissão da nova identidade. A iniciativa surge como uma alternativa aos postos fixos do SAC na capital, que atualmente somam 13 unidades, e busca atender à alta demanda pelo novo documento.

Segundo a diretora Operacional do SAC, Nilza Rios, a ação representa um avanço na ampliação dos serviços oferecidos pela Rede SAC no estado. Desde que passou a ser emitida, em julho de 2024, a Carteira de Identidade Nacional já contabilizou mais de 2 milhões de atendimentos realizados pela rede na Bahia até dezembro de 2025.

Quando a CIN passa a ser obrigatória

Embora a procura seja intensa, o SAC reforça que não há necessidade de urgência. A CIN só se tornará obrigatória em março de 2032. Até fevereiro do mesmo ano, o RG no modelo antigo continuará válido em todo o território nacional.

A nova identidade é gratuita para todos os cidadãos, já que se trata da primeira via do documento. O número do CPF passa a ser o identificador único da CIN. Para solicitar a emissão, é necessário apresentar a certidão original de nascimento ou a certidão de estado civil atualizada.

O documento permite ainda a inclusão de outros registros oficiais, como Carteira Nacional de Habilitação (CNH), título de eleitor, carteira de trabalho e certificado militar. Informações complementares também podem ser adicionadas, como condições de saúde, a exemplo do Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditiva, visual, física ou intelectual, além de dados como tipo sanguíneo, fator RH e a opção por doação de órgãos.

Nome social, versão digital e segurança

A CIN também possibilita a inclusão do nome social, mediante solicitação do cidadão. Nos casos em que houver alteração do nome na certidão de nascimento, apenas o novo registro será considerado válido. O documento conta ainda com versão digital, disponível no aplicativo GOV.BR três dias após a impressão, além de QR Code para conferência de autenticidade e verificação de dados.

A validade da nova identidade varia conforme a idade do titular: crianças de até 12 anos incompletos terão validade de cinco anos; pessoas entre 12 e 60 anos incompletos, dez anos; e cidadãos acima de 60 anos contarão com validade indeterminada.

Mais informações podem ser obtidas nos canais oficiais da Secretaria da Administração do Estado da Bahia (Saeb) e do SAC, por meio dos sites institucionais e perfis no Instagram, além dos telefones do call center.

