SALVADOR
Vacinação gratuita no Terminal Acesso Norte é prorrogada; veja datas
Atendimento acontece aos sábados e domingos, com ampliação de horários
Siga o A TARDE no Google
A ação de vacinação gratuita, realizada no Terminal de Ônibus Acesso Norte foi ampliada, funcionando até este final de semana, com atendimento no sábado, 31, e domingo, 1.
A iniciativa é promovida pelo Distrito Sanitário Cabula Beiru, em parceria com a CCR Metrô Bahia, visando ampliar a cobertura de vacinação da população.
Confira a programação dos dias
Sábado
No sábado, 31, a vacinação vai acontecer das 9h às 18h, com encerramento das filas às 17h.
Domingo
Já no domingo, 1, o atendimento vai acontecer das 9h às 14h.
Leia Também:
Vacinas ofertadas
Serão disponibilizados gratuitamente os seguintes imunizantes:
- Influenza, somente no sábado, 31;
- Dupla Adulto;
- Tríplice Viral;
- Hepatite B;
- COVID, para pessoas a partir de 12 anos de idade.
Para o Metrô Bahia, a continuidade da ação reforça a integração do sistema metroviário com iniciativas de interesse coletivo.
"O Metrô Bahia apoia iniciativas que ampliam o acesso da população a serviços essenciais, como a vacinação, especialmente em locais de grande circulação. A extensão da ação para o final de semana reforça esse compromisso e contribui para que mais pessoas consigam se vacinar de forma prática e acessível", afirma Cléo Garcia, Gerente de Estações e Terminais do Metrô Bahia.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes