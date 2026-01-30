Menu
SALVADOR
SALVADOR

Vacinação gratuita no Terminal Acesso Norte é prorrogada; veja datas

Atendimento acontece aos sábados e domingos, com ampliação de horários

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

30/01/2026 - 17:44 h

Metro Bahia cedia ação para vacinação gratuita
A ação de vacinação gratuita, realizada no Terminal de Ônibus Acesso Norte foi ampliada, funcionando até este final de semana, com atendimento no sábado, 31, e domingo, 1.

A iniciativa é promovida pelo Distrito Sanitário Cabula Beiru, em parceria com a CCR Metrô Bahia, visando ampliar a cobertura de vacinação da população.

Confira a programação dos dias

Sábado

No sábado, 31, a vacinação vai acontecer das 9h às 18h, com encerramento das filas às 17h.

Domingo

Já no domingo, 1, o atendimento vai acontecer das 9h às 14h.

Vacinas ofertadas

Serão disponibilizados gratuitamente os seguintes imunizantes:

  • Influenza, somente no sábado, 31;
  • Dupla Adulto;
  • Tríplice Viral;
  • Hepatite B;
  • COVID, para pessoas a partir de 12 anos de idade.

Para o Metrô Bahia, a continuidade da ação reforça a integração do sistema metroviário com iniciativas de interesse coletivo.

"O Metrô Bahia apoia iniciativas que ampliam o acesso da população a serviços essenciais, como a vacinação, especialmente em locais de grande circulação. A extensão da ação para o final de semana reforça esse compromisso e contribui para que mais pessoas consigam se vacinar de forma prática e acessível", afirma Cléo Garcia, Gerente de Estações e Terminais do Metrô Bahia.

metrô Salvador Saúde vacina

