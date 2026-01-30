MOBILIDADE
Metrô de Salvador está próximo de receber 40 novos vagões
Consórcio chinês venceu licitação com proposta de R$ 490,3 milhões
Por Anderson Ramos
O Governo da Bahia, por meio da Companhia de Transportes da Bahia (CTB), anunciou a empresa vencedora da licitação internacional para a compra de 10 novos trens, com 40 vagões, para as linhas 1 e 2 do Metrô de Salvador e Lauro de Freitas.
Conforme o resultado do certame publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) de quinta-feira, 29, o vencedor foi o consórcio chinês formado pela CRRC Changchun Railway Vehicles Co. Ltd. e por sua subsidiária CRRC Changchun do Brasil Railway Equipamentos e Serviços Ltda que apresentou proposta de R$ 490,3 milhões.
O processo de aquisição dos novos veículos teve início em outubro de 2025, quando o governador Jerônimo Rodrigues (PT), assinou um contrato no valor de R$ 616 milhões com a Caixa Econômica Federal (CEF). O valor da compra representa R$ 126 milhões a menos que a quantia original.
A compra faz parte do pacote de medidas do Novo PAC (Programa de Aceleração ao Crescimento) do governo Lula (PT), coordenada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa.
A formalização do contrato ainda depende da análise da documentação pela Comissão Permanente de Licitação e pode ocorrer já na próxima semana.
Comitê de acompanhamento
O Governo da Bahia instituiu, por meio de portarias conjuntas, o Comitê de Monitoramento da Gestão de Contratos (CMOG) para apoiar a gestão e o acompanhamento do contrato da Parceria Público-Privada do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas. A medida que cria a Comissão foi publicada no DOE desta sexta, 30.
O contrato em questão foi firmado entre o Estado da Bahia, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), e a Companhia de Metrô da Bahia SPE S.A.
Entre as atribuições do comitê estão:
- Acompanhamento da execução contratual da PPP;
- Proposição de aprimoramentos nos processos e instrumentos de gestão;
- Monitoramento da adoção das diretrizes do Manual do Programa de Parcerias Público-Privadas do Estado da Bahia;
- Apoio à consolidação de informações fiscais, orçamentárias, operacionais e de desempenho do contrato.
As portarias entram em vigor na data das publicações.
