POLÍTICA
MOBILIDADE

Metrô de Salvador está próximo de receber 40 novos vagões

Consórcio chinês venceu licitação com proposta de R$ 490,3 milhões

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

30/01/2026 - 17:38 h

Metrô de Salvador terá novos trens.
Metrô de Salvador terá novos trens. -

O Governo da Bahia, por meio da Companhia de Transportes da Bahia (CTB), anunciou a empresa vencedora da licitação internacional para a compra de 10 novos trens, com 40 vagões, para as linhas 1 e 2 do Metrô de Salvador e Lauro de Freitas.

Conforme o resultado do certame publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) de quinta-feira, 29, o vencedor foi o consórcio chinês formado pela CRRC Changchun Railway Vehicles Co. Ltd. e por sua subsidiária CRRC Changchun do Brasil Railway Equipamentos e Serviços Ltda que apresentou proposta de R$ 490,3 milhões.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O processo de aquisição dos novos veículos teve início em outubro de 2025, quando o governador Jerônimo Rodrigues (PT), assinou um contrato no valor de R$ 616 milhões com a Caixa Econômica Federal (CEF). O valor da compra representa R$ 126 milhões a menos que a quantia original.

Leia Também:

Subúrbio ao Metrô: Salvador terá teleférico inédito de R$ 700 milhões
Metrô Lauro de Freitas: entenda por que nova estação ainda não foi construída
Nova rodoviária de Salvador terá vagas exclusivas para apps e ligação com metrô
Ao andar de metrô, prefeito de Camaçari faz apelo a Jerônimo Rodrigues

A compra faz parte do pacote de medidas do Novo PAC (Programa de Aceleração ao Crescimento) do governo Lula (PT), coordenada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa.

A formalização do contrato ainda depende da análise da documentação pela Comissão Permanente de Licitação e pode ocorrer já na próxima semana.

Comitê de acompanhamento

O Governo da Bahia instituiu, por meio de portarias conjuntas, o Comitê de Monitoramento da Gestão de Contratos (CMOG) para apoiar a gestão e o acompanhamento do contrato da Parceria Público-Privada do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas. A medida que cria a Comissão foi publicada no DOE desta sexta, 30.

O contrato em questão foi firmado entre o Estado da Bahia, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), e a Companhia de Metrô da Bahia SPE S.A.

Entre as atribuições do comitê estão:

  • Acompanhamento da execução contratual da PPP;
  • Proposição de aprimoramentos nos processos e instrumentos de gestão;
  • Monitoramento da adoção das diretrizes do Manual do Programa de Parcerias Público-Privadas do Estado da Bahia;
  • Apoio à consolidação de informações fiscais, orçamentárias, operacionais e de desempenho do contrato.

As portarias entram em vigor na data das publicações.

Consórcio Chinês metrô de salvador novos trens transporte público

x