Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
Metrô foi inaugurado em 2014

MOBILIDADE

Ainda existe discussão para levar o metrô até Lauro de Freitas?

Portal A TARDE explica imbróglio envolvendo a expansão do modal

Metrô foi inaugurado em 2014 - Foto Olga Leiria | Ag. A TARDE

Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email
Ane Catarine

Por Ane Catarine

28/01/2026 - 12:24 h | Atualizada em 28/01/2026 - 12:55

Siga o A TARDE no Google

Google icon

Ainda não há estudos em andamento para que uma estação de metrô chegue ao centro de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Como já noticiado pelo Portal A TARDE, embora o sistema metroviário da capital baiana leve o nome do município vizinho, as discussões sobre a expansão do modal estão condicionadas ao cumprimento de uma meta de demanda que não é atingida de forma constante desde abril de 2018, quando foi inaugurada a Estação Aeroporto.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Essa, inclusive, é a estação mais próxima de Lauro de Freitas. Atualmente, os passageiros que precisam chegar ao município por meio do metrô têm apenas a opção de seguir até a Estação Aeroporto e, a partir dali, usar a integração com linhas de ônibus metropolitanos.

Embarque Estação Aeroporto
Embarque Estação Aeroporto | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Mas a expansão do metrô até Lauro não faz parte do contrato?

Sim. A possibilidade de expansão do metrô para a região do Parque Shopping Bahia, na Estrada do Coco, está prevista no contrato de concessão com a CCR Metrô Bahia, concessionária responsável pelo sistema.

No entanto, essa ampliação está condicionada ao acionamento de um gatilho de demanda específico e, por isso, segue em fase de avaliação pelo governo estadual.

Ao Portal A TARDE, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Sedur) explicou que a demanda da Estação Aeroporto precisa atingir 6 mil passageiros no horário de pico por, no mínimo, três meses consecutivos para que a expansão da Linha 2 do metrô possa avançar.

“O início dos estudos para a expansão do metrô até o centro de Lauro de Freitas está condicionado ao atingimento dessa demanda. Seguimos monitorando os dados e avaliando o cenário para avançar no momento oportuno”, esclareceu a pasta.

Leia Também:

Nova rodoviária de Salvador terá vagas exclusivas para apps e ligação com metrô
Ao andar de metrô, prefeito de Camaçari faz apelo a Jerônimo Rodrigues
Metrô de Salvador atinge marca histórica de passageiros em 2025
Sem aumento: metrô de Salvador não terá reajuste na passagem

Por que o atingimento da meta é necessário?

A exigência de um número mínimo de passageiros nos horários de pico está relacionada à viabilidade econômica e à gestão de riscos em contratos de Parceria Público-Privada (PPP), como é o caso do metrô de Salvador e Lauro de Freitas.

A construção de uma nova estação exige investimentos de centenas de milhões de reais. Para que esse custo seja compensado ao longo do tempo, é necessário garantir um fluxo suficiente de usuários pagantes.

Terminal do metrô Acesso Norte
Terminal do metrô Acesso Norte | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Fluxo de passageiros atual

Um levantamento da CCR Metrô Bahia, solicitado pelo Portal A TARDE, indica que cerca de 70% da meta de demanda foi alcançada, considerando apenas os dados do segundo semestre de 2025.

O estudo foi realizado entre julho e dezembro de 2025 e inclui informações até o dia 26 de janeiro de 2026.

Confira:

Estação Aeroporto – média de embarques na hora pico

Julho

  • Pico matutino: 4.654
  • Pico vespertino: 4.253

Agosto

  • Pico matutino: 4.879
  • Pico vespertino: 4.461

Setembro

  • Pico matutino: 5.085
  • Pico vespertino: 4.464

Outubro

  • Pico matutino: 4.947
  • Pico vespertino: 4.311

Novembro

  • Pico matutino: 5.029
  • Pico vespertino: 4.271

Dezembro

  • Pico matutino: 4.285
  • Pico vespertino: 3.683

Média total

  • Pico matutino: 4.813
  • Pico vespertino: 4.240

Janeiro de 2026

  • Pico matutino: 4.469
  • Pico vespertino: 4.330

Se não atingir a meta, qual será a solução?

Como o gatilho contratual de demanda ainda não foi alcançado e a falta de passageiros suficientes torna inviável, neste momento, a expansão do metrô até Lauro de Freitas, o governo da Bahia discute alternativas para melhorar a mobilidade na região.

Uma das possibilidades avaliadas é a implantação de um sistema de BRT, considerado mais viável para atender à demanda atual do município.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

CCR Metrô Bahia estacao aeroporto Lauro de Freitas Linha 2 do metrô metrô

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Metrô foi inaugurado em 2014
Play

Luciano Ribeiro revela missão na Alba: "Honrar legado de Alan Sanches"

Metrô foi inaugurado em 2014
Play

Jovem tetraplégico mexe os braços após tratamento revolucionário

Metrô foi inaugurado em 2014
Play

“Assassinos” e “Jesus”: terreiro Bantu é alvo de ataque em Salvador

Metrô foi inaugurado em 2014
Play

Vídeo: grande incêndio atinge área próxima a estação de metrô em Salvador

x