Ainda existe discussão para levar o metrô até Lauro de Freitas?

Ainda não há estudos em andamento para que uma estação de metrô chegue ao centro de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Como já noticiado pelo Portal A TARDE, embora o sistema metroviário da capital baiana leve o nome do município vizinho, as discussões sobre a expansão do modal estão condicionadas ao cumprimento de uma meta de demanda que não é atingida de forma constante desde abril de 2018, quando foi inaugurada a Estação Aeroporto.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Essa, inclusive, é a estação mais próxima de Lauro de Freitas. Atualmente, os passageiros que precisam chegar ao município por meio do metrô têm apenas a opção de seguir até a Estação Aeroporto e, a partir dali, usar a integração com linhas de ônibus metropolitanos.

Embarque Estação Aeroporto | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Mas a expansão do metrô até Lauro não faz parte do contrato?

Sim. A possibilidade de expansão do metrô para a região do Parque Shopping Bahia, na Estrada do Coco, está prevista no contrato de concessão com a CCR Metrô Bahia, concessionária responsável pelo sistema.

No entanto, essa ampliação está condicionada ao acionamento de um gatilho de demanda específico e, por isso, segue em fase de avaliação pelo governo estadual.

Ao Portal A TARDE, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Sedur) explicou que a demanda da Estação Aeroporto precisa atingir 6 mil passageiros no horário de pico por, no mínimo, três meses consecutivos para que a expansão da Linha 2 do metrô possa avançar.

“O início dos estudos para a expansão do metrô até o centro de Lauro de Freitas está condicionado ao atingimento dessa demanda. Seguimos monitorando os dados e avaliando o cenário para avançar no momento oportuno”, esclareceu a pasta.

Por que o atingimento da meta é necessário?

A exigência de um número mínimo de passageiros nos horários de pico está relacionada à viabilidade econômica e à gestão de riscos em contratos de Parceria Público-Privada (PPP), como é o caso do metrô de Salvador e Lauro de Freitas.

A construção de uma nova estação exige investimentos de centenas de milhões de reais. Para que esse custo seja compensado ao longo do tempo, é necessário garantir um fluxo suficiente de usuários pagantes.

Terminal do metrô Acesso Norte | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Fluxo de passageiros atual

Um levantamento da CCR Metrô Bahia, solicitado pelo Portal A TARDE, indica que cerca de 70% da meta de demanda foi alcançada, considerando apenas os dados do segundo semestre de 2025.

O estudo foi realizado entre julho e dezembro de 2025 e inclui informações até o dia 26 de janeiro de 2026.

Confira:

Estação Aeroporto – média de embarques na hora pico

Julho

Pico matutino: 4.654

Pico vespertino: 4.253

Agosto

Pico matutino: 4.879

Pico vespertino: 4.461

Setembro

Pico matutino: 5.085

Pico vespertino: 4.464

Outubro

Pico matutino: 4.947

Pico vespertino: 4.311

Novembro

Pico matutino: 5.029

Pico vespertino: 4.271

Dezembro

Pico matutino: 4.285

Pico vespertino: 3.683

Média total

Pico matutino: 4.813

Pico vespertino: 4.240

Janeiro de 2026

Pico matutino: 4.469

Pico vespertino: 4.330

Se não atingir a meta, qual será a solução?

Como o gatilho contratual de demanda ainda não foi alcançado e a falta de passageiros suficientes torna inviável, neste momento, a expansão do metrô até Lauro de Freitas, o governo da Bahia discute alternativas para melhorar a mobilidade na região.

Uma das possibilidades avaliadas é a implantação de um sistema de BRT, considerado mais viável para atender à demanda atual do município.