Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNICIPALISMO

Lideranças da UPB articulam demandas em Brasília

Encontro priorizou temas como o desenvolvimento regional da Bahia

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

30/01/2026 - 17:54 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Reunião também serviu para apresentar projeto UPB Itinerante
Reunião também serviu para apresentar projeto UPB Itinerante -

O cenário político na capital federal permanece aquecido com uma série de articulações focadas no fortalecimento dos municípios baianos. Em audiência recente, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, recebeu o presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), Wilson Cardoso, e o prefeito de Jequié, Zé Cocá, que também atua como diretor de Assuntos Parlamentares da entidade.

O encontro, pautado pelo diálogo técnico e político, priorizou temas que impactam diretamente o equilíbrio fiscal e o desenvolvimento regional da Bahia.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Troca de unidade de medida viabilizou desvio de verbas em Itagibá
Contrato de internet da Prefeitura de São Felipe entra na mira do TCM
Vice-prefeito de Jussari usa tribuna para expor crise com gestor atual

Pautas prioritárias

A agenda concentrou-se em três pilares emergenciais para as gestões municipais, como a manutenção da redução da alíquota do INSS para as prefeituras, medidas de suporte diante da queda nos preços do Cacau, que preocupa produtores e gestores do sul e baixo sul baiano, o andamento do projeto do Canal do Sertão Baiano, visto como redenção hídrica para o semiárido.

Reforma Tributária

Um ponto de destaque foi a discussão sobre o Comitê Gestor do IBS (Imposto sobre Bens e Serviços). Com o resultado da eleição do comitê já definido, o órgão assume o papel crucial de centralizar a arrecadação e estabelecer os critérios de distribuição de recursos entre estados e municípios, garantindo que as fatias orçamentárias cheguem de forma equânime às pontas.

UPB itinerante

A reunião também serviu para apresentar o projeto UPB Itinerante. A iniciativa visa descentralizar as ações da entidade, levando suporte técnico e jurídico às quatro macrorregiões do estado (Norte, Sul, Leste e Oeste), fortalecendo a gestão pública no interior baiano.

Ao final do encontro, as lideranças reforçaram que a sintonia entre o Governo Federal e as entidades municipalistas é o caminho para viabilizar soluções que atendam aos interesses da população baiana.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Desenvolvimento regional gestão municipal INSS Política Bahiana Projeto Canal do Sertão reforma tributária

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Reunião também serviu para apresentar projeto UPB Itinerante
Play

Vídeo: líder do tráfico e homicida é preso em pousada de luxo na Bahia

Reunião também serviu para apresentar projeto UPB Itinerante
Play

Bahia: cemitério clandestino ligado ao BDM é encontrado em área de mata

Reunião também serviu para apresentar projeto UPB Itinerante
Play

Luciano Ribeiro revela missão na Alba: "Honrar legado de Alan Sanches"

Reunião também serviu para apresentar projeto UPB Itinerante
Play

Jovem tetraplégico mexe os braços após tratamento revolucionário

x