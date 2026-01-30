MUNICIPALISMO
Lideranças da UPB articulam demandas em Brasília
Encontro priorizou temas como o desenvolvimento regional da Bahia
Por Rodrigo Tardio
O cenário político na capital federal permanece aquecido com uma série de articulações focadas no fortalecimento dos municípios baianos. Em audiência recente, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, recebeu o presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), Wilson Cardoso, e o prefeito de Jequié, Zé Cocá, que também atua como diretor de Assuntos Parlamentares da entidade.
O encontro, pautado pelo diálogo técnico e político, priorizou temas que impactam diretamente o equilíbrio fiscal e o desenvolvimento regional da Bahia.
Pautas prioritárias
A agenda concentrou-se em três pilares emergenciais para as gestões municipais, como a manutenção da redução da alíquota do INSS para as prefeituras, medidas de suporte diante da queda nos preços do Cacau, que preocupa produtores e gestores do sul e baixo sul baiano, o andamento do projeto do Canal do Sertão Baiano, visto como redenção hídrica para o semiárido.
Reforma Tributária
Um ponto de destaque foi a discussão sobre o Comitê Gestor do IBS (Imposto sobre Bens e Serviços). Com o resultado da eleição do comitê já definido, o órgão assume o papel crucial de centralizar a arrecadação e estabelecer os critérios de distribuição de recursos entre estados e municípios, garantindo que as fatias orçamentárias cheguem de forma equânime às pontas.
UPB itinerante
A reunião também serviu para apresentar o projeto UPB Itinerante. A iniciativa visa descentralizar as ações da entidade, levando suporte técnico e jurídico às quatro macrorregiões do estado (Norte, Sul, Leste e Oeste), fortalecendo a gestão pública no interior baiano.
Ao final do encontro, as lideranças reforçaram que a sintonia entre o Governo Federal e as entidades municipalistas é o caminho para viabilizar soluções que atendam aos interesses da população baiana.
