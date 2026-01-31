Angelo Coronel anuncia saída do PSD e ida para a oposição

Angelo Coronel - Foto: Divulgação | Agência Senado

O senador Angelo Coronel não faz mais parte do grupo político governista da Bahia. A decisão, que passa pela sua saída do PSD, foi confirmada pelo parlamentar neste sábado, 31, durante entrevista.

Coronel, que viveu um impasse nos últimos meses por conta da formação da chapa encabeçada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), comunicou que agora fará parte da oposição, revelando também conversas com partidos.

“Me botou para fora e eu quero que fique bem claro isso para os baianos. Eu saí do grupo porque não me deram a vaga que eu tenho com direito de reeleição, como o Jerônimo tem, Geraldinho, tem e Wagner tem. Eu não tenho sangue de barata para ser limado e aceitar”, disparou em entrevista ao programa Frequência Política.

Coronel tentou viabilizar sua candidatura ao Senado pela chapa governista, mas perdeu a queda de braço com o também senador Jaques Wagner (PT) e com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT).

Nova casa

Já em entrevista ao Broadcast Político, Coronel sinalizou que conversa com outros partidos, incluindo o União Brasil. As demais opções são DC, PRD e PSDB.

De acordo com apurações recentes do Portal A TARDE, o destino deve ser o União Brasil, principal partido de oposição ao governo. Coronel também passa a se posicionar contrário ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).