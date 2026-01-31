Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Candidato ao Planalto defende 'minuta golpista' de Bolsonaro

Político afirma que teria feito documento, se preciso

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

31/01/2026 - 9:04 h

Bolsonaro cercado por militares
Bolsonaro cercado por militares

Ex-ministro dos governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Dilma Rousseff (PT), o pré-candidato do partido Democracia Cristã à presidência da República, Aldo Rebelo, defendeu a 'minuta do golpe', documento elaborado para decretar Estado de Sítio após a derrota de Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2022.

Aldo afirmou, em entrevista à Folha de S. Paulo, que teria feito o mesmo, caso lhe fosse pedido por Dilma, de quem foi ministro da Defesa. O político, que deixou as convicções comunistas para trás e deu uma guinada à direita, lança nesta sábado, 31, a sua pré-candidato ao Palácio do Planalto.

"A minuta estava baseada na Constituição. Eu era ministro da Defesa. Se a presidente Dilma tivesse me pedido uma minuta daquela, eu teria feito", disparou Aldo Rebelo.

A minuta do golpe é o documento encontrado pela Polícia Federal, com passos para avançar a trama golpista elaborada após a derrota do então presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2022.

Aldo Rebelo, pré-candidato a presidente
Aldo Rebelo, pré-candidato a presidente | Foto: Divulgação

Bolsonaro está preso na Papudinha, onde cumpre 27 anos e três meses de pena por liderar a tentativa de golpe de Estado.

Candidatos ao Planalto

Além de Aldo Rebelo, outros políticos já colocaram seus nomes na pré-disputa eleitoral. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve sacramentar sua candidatura à reeleição na próxima semana, durante agenda em Salvador.

Lista de pré-candidatos ao Planalto:

  • Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
  • Flávio Bolsonaro (PL)
  • Aldo Rebelo (DC)
  • Renan Santos (Missão)
  • Ronaldo Caiado (PSD)
  • Eduardo Leite (PSD)
  • Ratinho Júnior (PSD)
  • Romeu Zema (Novo)

Tags:

Aldo Rebelo Bolsonaro eleições minuta do golpe presidente

x