Tarcísio aposta em dois nomes para vice de Flávio Bolsonaro; veja

Pré-candidato ao Palácio do Planalto nas eleições de outubro, o senador Flávio Bolsonaro (PL) tem duas opções fortes para o posto de vice na chapa presidencial. Os nomes foram ventilados por Tarcísio de Freitas (Republicanos), durante a visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com Igor Gadelha, em sua coluna no Metrópoles, os dois nomes sugeridos são da senadora Teresa Cristina (PP), ex-ministra da Agricultura no governo Bolsonaro, e do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), pré-candidato a presidente.

Teresa chegou a ser ventilada como vice de Bolsonaro em 2022, mas foi preterida por Walter Braga Netto, também do PL. Já Zema é governador do segundo maior colégio eleitoral do país, peça importante dentro do tabuleiro político nacional.

Escolhido de Bolsonaro

Senador no primeiro mandato, Flávio Bolsonaro foi escolhido por seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, como representante do bolsonarismo nas urnas na disputa presidencial.

Flávio superou Tarcísio de Freitas, primeiro nome ventilado dentro do núcleo político liderado por seu pai. O governador de São Paulo será candidato à reeleição.

Candidatos ao Planalto

Flávio Bolsonaro (PL), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e os governadores Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD) e Ratinho Jr (PSD), aparecem como principais nomes na pré-disputa eleitoral para o Palácio do Planalto.

