Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Tarcísio aposta em dois nomes para vice de Flávio Bolsonaro; veja

Senador será candidato ao Planalto nas eleições de outubro

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

31/01/2026 - 13:15 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Tarcísio aponta chapa ideal para Flávio Bolsonaro
Tarcísio aponta chapa ideal para Flávio Bolsonaro -

Pré-candidato ao Palácio do Planalto nas eleições de outubro, o senador Flávio Bolsonaro (PL) tem duas opções fortes para o posto de vice na chapa presidencial. Os nomes foram ventilados por Tarcísio de Freitas (Republicanos), durante a visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com Igor Gadelha, em sua coluna no Metrópoles, os dois nomes sugeridos são da senadora Teresa Cristina (PP), ex-ministra da Agricultura no governo Bolsonaro, e do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), pré-candidato a presidente.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Candidato ao Planalto defende 'minuta golpista' de Bolsonaro
Filho de Ratinho defende indulto para Bolsonaro
Simone Tebet já tem data para deixar governo Lula

Teresa chegou a ser ventilada como vice de Bolsonaro em 2022, mas foi preterida por Walter Braga Netto, também do PL. Já Zema é governador do segundo maior colégio eleitoral do país, peça importante dentro do tabuleiro político nacional.

Escolhido de Bolsonaro

Senador no primeiro mandato, Flávio Bolsonaro foi escolhido por seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, como representante do bolsonarismo nas urnas na disputa presidencial.

Flávio superou Tarcísio de Freitas, primeiro nome ventilado dentro do núcleo político liderado por seu pai. O governador de São Paulo será candidato à reeleição.

Candidatos ao Planalto

Flávio Bolsonaro (PL), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e os governadores Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD) e Ratinho Jr (PSD), aparecem como principais nomes na pré-disputa eleitoral para o Palácio do Planalto.

Lista de pré-candidatos ao Planalto:

  • Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
  • Flávio Bolsonaro (PL)
  • Aldo Rebelo (DC)
  • Renan Santos (Missão)
  • Ronaldo Caiado (PSD)
  • Eduardo Leite (PSD)
  • Ratinho Júnior (PSD)
  • Romeu Zema (Novo)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bolsonaro eleições Flávio Bolsonaro Lula Tarcísio de Freitas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Tarcísio aponta chapa ideal para Flávio Bolsonaro
Play

Vídeos do STF revelam versões conflitantes de Vorcaro e ex-presidente do BRB

Tarcísio aponta chapa ideal para Flávio Bolsonaro
Play

‘Netflix do governo’ será exibida nas escolas; entenda proposta

Tarcísio aponta chapa ideal para Flávio Bolsonaro
Play

‘TromPetista’ toca berrante durante caminhada de bolsonaristas

Tarcísio aponta chapa ideal para Flávio Bolsonaro
Play

Luciano Ribeiro revela missão na Alba: "Honrar legado de Alan Sanches"

x