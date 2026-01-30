Filho de Ratinho defende indulto para Bolsonaro

Ratinho Jr. defende perdão a Bolsonaro - Foto: Marcos Correa | PR

Pré-candidato ao Palácio do Planalto pelo PSD, o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), defendeu em entrevista para o canal CNN a possibilidade de um indulto para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O político, que é filho do apresentador Ratinho, afirmou que um perdão a Bolsonaro ainda não foi discutido, mas pontuou que, pessoalmente, é favorável ao movimento que pode culminar na liberdade do ex-presidente da República.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ratinho Júnior ainda incluiu no possível perdão os envolvidos no 8 de Janeiro que foram condenados. Bolsonaro está preso desde novembro de 2025, cumprindo 27 anos e três meses de pena por tentativa de golpe de Estado.

Isso não foi discutido, mas eu sou favorável. Acho que uma maneira, não só para o presidente Jair Bolsonaro, mas para todos que participaram daquela manifestação no 8 de janeiro Ratinho Jr.

Trio do PSD

Além de Ratinho Júnior, o PSD tem os governadores do Rio Grande do Sul e de Goiás, Eduardo Leite e Ronaldo Caiado, respectivamente, como pré-candidatos ao Planalto.

Pré-candidatos do PSD