Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Filho de Ratinho defende indulto para Bolsonaro

Candidato ao Planalto faz aceno ao ex-presidente

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

30/01/2026 - 19:54 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ratinho Jr. defende perdão a Bolsonaro
Ratinho Jr. defende perdão a Bolsonaro -

Pré-candidato ao Palácio do Planalto pelo PSD, o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), defendeu em entrevista para o canal CNN a possibilidade de um indulto para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O político, que é filho do apresentador Ratinho, afirmou que um perdão a Bolsonaro ainda não foi discutido, mas pontuou que, pessoalmente, é favorável ao movimento que pode culminar na liberdade do ex-presidente da República.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Lula virá para o Carnaval de Salvador
Simone Tebet já tem data para deixar governo Lula
“Quem me tira é a urna”, diz Coronel após Rui confirmar candidatura

Ratinho Júnior ainda incluiu no possível perdão os envolvidos no 8 de Janeiro que foram condenados. Bolsonaro está preso desde novembro de 2025, cumprindo 27 anos e três meses de pena por tentativa de golpe de Estado.

Isso não foi discutido, mas eu sou favorável. Acho que uma maneira, não só para o presidente Jair Bolsonaro, mas para todos que participaram daquela manifestação no 8 de janeiro
Ratinho Jr.

Trio do PSD

Além de Ratinho Júnior, o PSD tem os governadores do Rio Grande do Sul e de Goiás, Eduardo Leite e Ronaldo Caiado, respectivamente, como pré-candidatos ao Planalto.

Pré-candidatos do PSD

  • Ratinho Jr
  • Eduardo Leite
  • Ronaldo Caiado

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

eleições Lula Política

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ratinho Jr. defende perdão a Bolsonaro
Play

Vídeos do STF revelam versões conflitantes de Vorcaro e ex-presidente do BRB

Ratinho Jr. defende perdão a Bolsonaro
Play

‘Netflix do governo’ será exibida nas escolas; entenda proposta

Ratinho Jr. defende perdão a Bolsonaro
Play

‘TromPetista’ toca berrante durante caminhada de bolsonaristas

Ratinho Jr. defende perdão a Bolsonaro
Play

Luciano Ribeiro revela missão na Alba: "Honrar legado de Alan Sanches"

x