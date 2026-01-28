ESCOLHA
Definição sobre candidatura ao Planalto do PSD deve acontecer em abril
Estimativa foi dada pelo governador do Paraná, Ratinho Júnior
Por Anderson Ramos
A definição sobre quem será o candidato do PSD à Presidência da República deve ocorrer em meados de abril. Esta foi a estimativa dada pelo governo do Paraná, Ratinho Júnior deu em entrevista para a GloboNews, nesta quarta-feira, 28.
O partido vive um momento de articulação interna com a chegada do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e a presença de outros nomes, como o governador gaúcho, Eduardo Leite.
"A discussão de quem será o candidato e essa união em torno desse nome vai acontecer lá por meados de abril", disse o governador. Ele detalhou que a escolha será feita por um conselho interno do partido, "de forma sem disputa interna, bem harmônica e respeitosa".
Ratinho Júnior explicou que o foco atual dos governadores é cumprir os mandatos até o prazo de desincompatibilização, em 4 de abril. Só após essa data, segundo ele, a sigla baterá o martelo sobre o nome que liderará a chapa: Caiado, Leite ou ele.
Modelo 'inovador'
O PSD adotará um modelo diferente no processo de escolha do candidato à presidência da República. Com Eduardo Leite, Ratinho Jr. e Ronaldo Caiado como pré-postulantes, a legenda comandada por Gilberto Kassab não realizará prévias para chegar ao nome final.
De acordo com Ronaldo Caiado, governador de Goiás e recém-filiado ao partido, um conselho formado por quatro integrantes será responsável pela escolha. O grupo, liderado por Kassab, contará com Guilherme Afif Domingos, Andrea Matarazzo e Jorge Bornhausen.
“A escolha será feita por um colegiado do PSD com nomes como Gilberto Kassab, Jorge Bornhausen, Guilherme Afif e Andrea Matarazzo”, afirmou Caiado, em entrevista para o canal CNN Brasil.
Filiação de Caiado
Ronaldo Caiado anunciou a filiação ao PSD nesta terça-feira, 27, após sinalizar que deixaria o União Brasil, sua antiga legenda, caso não encontrasse espaço para ser candidato, o que acabou ocorrendo.
