Definição sobre candidatura ao Planalto do PSD deve acontecer em abril

PSD tem três opções de candidatos ao Planalto. - Foto: Reprodução / Instagram

A definição sobre quem será o candidato do PSD à Presidência da República deve ocorrer em meados de abril. Esta foi a estimativa dada pelo governo do Paraná, Ratinho Júnior deu em entrevista para a GloboNews, nesta quarta-feira, 28.

O partido vive um momento de articulação interna com a chegada do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e a presença de outros nomes, como o governador gaúcho, Eduardo Leite.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"A discussão de quem será o candidato e essa união em torno desse nome vai acontecer lá por meados de abril", disse o governador. Ele detalhou que a escolha será feita por um conselho interno do partido, "de forma sem disputa interna, bem harmônica e respeitosa".

Ratinho Júnior explicou que o foco atual dos governadores é cumprir os mandatos até o prazo de desincompatibilização, em 4 de abril. Só após essa data, segundo ele, a sigla baterá o martelo sobre o nome que liderará a chapa: Caiado, Leite ou ele.

Modelo 'inovador'

O PSD adotará um modelo diferente no processo de escolha do candidato à presidência da República. Com Eduardo Leite, Ratinho Jr. e Ronaldo Caiado como pré-postulantes, a legenda comandada por Gilberto Kassab não realizará prévias para chegar ao nome final.

De acordo com Ronaldo Caiado, governador de Goiás e recém-filiado ao partido, um conselho formado por quatro integrantes será responsável pela escolha. O grupo, liderado por Kassab, contará com Guilherme Afif Domingos, Andrea Matarazzo e Jorge Bornhausen.

“A escolha será feita por um colegiado do PSD com nomes como Gilberto Kassab, Jorge Bornhausen, Guilherme Afif e Andrea Matarazzo”, afirmou Caiado, em entrevista para o canal CNN Brasil.

Filiação de Caiado

Ronaldo Caiado anunciou a filiação ao PSD nesta terça-feira, 27, após sinalizar que deixaria o União Brasil, sua antiga legenda, caso não encontrasse espaço para ser candidato, o que acabou ocorrendo.