Caiado anuncia ida para o PSD ao lado de Ratinho Jr. e Eduardo Leite

- Foto: Isac Nóbrega | PR

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, oficializou a sua filiação ao PSD na noite desta terça-feira, 27. O anúncio foi feito em conjunto com os governadores Ratinho Jr. (Paraná) e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul).

Caiado, que deixa o União Brasil após um longo período de militância, justificou a mudança como um passo necessário para a viabilização de uma alternativa ao Palácio do Planalto.

“Chegou a hora de dar um passo adiante e hoje, com total desprendimento, nos juntamos para construir um projeto de verdadeira mudança para um novo Brasil”, declarou o governador.

Desgaste no União Brasil e federação com o PP

A saída de Caiado não foi repentina. O governador enfrentava um desgaste crescente dentro do União Brasil, especialmente após a formação da federação com o PP.

O partido aliado vinha oferecendo resistência ao nome de Caiado como pré-candidato único à Presidência da República, o que limitava seu espaço de articulação.

O anúncio ao lado de Ratinho Jr. e Eduardo Leite sinaliza uma união de forças entre estados estratégicos. Os três governadores se colocam como possíveis nomes para a disputa presidencial.

“O que sair daqui candidato, terá o apoio dos demais”, afirmou Caiado em suas redes sociais.