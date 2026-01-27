Menu
HOME > SALVADOR
FOLGA CURTA

Estudantes de Salvador terão pouco mais de um mês de férias

Ano letivo de 2025 será encerrado no dia 9 de fevereiro

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

27/01/2026 - 20:14 h

Alunos da rede municipal de Salvador terão pouco tempo para aproveitar férias.
Alunos da rede municipal de Salvador terão pouco tempo para aproveitar férias.

A Secretaria de Educação de Salvador (Smed) anunciou o calendário escolar de 2026 da rede municipal de ensino. De acordo com o publicado no Diário Oficial do Município (DOM) desta terça-feira, 27, os estudantes terão pouco mais de um mês de férias.

As aulas do atual ano letivo serão iniciadas oficialmente no dia 16 de março, exatamente 36 dias, ou cinco semanas depois do término no período letivo de 2025, que se encerrá em 9 de fevereiro.

De acordo com o calendário, o período escolar deste ano terá fim somente no dia 25 de janeiro de 2027. Conforme a publicação, a carga horária e os dias letivos serão organizados da seguinte forma, de acordo com cada etapa de ensino:

  • Ensino Fundamental - será organizado em três unidades didáticas com carga horária de 833 horas, distribuídas em 200 dias;
  • Educação de Jovens e Adultos - organizada em três unidades didáticas com carga horária de 800 horas-aulas, distribuídas em 200 dias;
  • Educação Infantil - organizada em dois semestres letivos e carga horária de 800 horas, distribuídas em 200 dias.

O calendário prevê ainda dois recessos ao longo do período: o primeiro na Semana Santa, entre os dias 2 e 4 de abril e o segundo no São João, entre 20 de junho a 05 de julho.

Greve

A distorção no ano letivo de 2025 aconteceu por conta da greve dos professores que durou 74 dias.

A paralisação dos docentes foi deflagrada no dia 6 de maio e só teve fim em 18 de julho, após um acordo entre a prefeitura e a APLB-Sindicato (Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Bahia).

x