Quem são as indígenas da Bahia que brilharam na redação do Enem

Estudantes Ana Beatriz e Eduarda Ferreira - Foto: Divulgação/SEC

Duas estudantes indígenas da rede estadual da Bahia chamaram a atenção pelos resultados alcançados na Redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2025. Primas e colegas de escola, elas são alunas do Colégio Estadual Indígena Capitão Francisco Rodelas, no município de Rodelas, no Território de Identidade de Itaparica, e participam de ações de equidade promovidas pela Secretaria da Educação (SEC).

Ana Beatriz Cá Arfer Jurum Tuxá, do povo Tuxá, obteve 920 pontos na Redação. Já Eduarda Ferreira Alves, também do povo Tuxá, conquistou 900 pontos.

“É gratificante a sensação de missão cumprida. Esta conquista representa minha família, meu povo e minha escola. O apoio recebido e a metodologia adotada foram decisivos, assim como a leitura. O tema do envelhecimento dialoga com nossa visão indígena, que reconhece os anciões como guardiões da sabedoria e da memória”, afirmou Ana Beatriz.

Eduarda destacou que a prática constante da escrita, ao longo do ano, o estudo da estrutura do texto dissertativo-argumentativo e o incentivo da escola fizeram a diferença. “O tema do envelhecimento é essencial, porque combate estigmas e reforça o respeito aos idosos, que simbolizam identidade, cultura e tradição para os povos originários”, disse, ao comentar o tema da Redação deste ano: Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira.

Para a diretora de Educação dos Povos e Comunidades Tradicionais da SEC, Poliana Reis, os exemplos refletem uma política construída de forma coletiva. “A escuta, a participação das comunidades e o investimento nos historicamente excluídos orientam nosso trabalho”, avaliou.

Com o desempenho no Enem, os estudantes podem concorrer a vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), além de acessar o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).