Prouni 2026: inscrições para bolsas de até 100% começam nesta segunda

As inscrições para o Programa Universidade Para Todos (Prouni) referentes ao primeiro semestre de 2026 começam nesta segunda-feira, 26 de janeiro, e seguem abertas até 23h59 do dia 29. O cadastro deve ser feito exclusivamente pela internet, por meio do Portal Acesso Único, utilizando a conta gov.br, com CPF e senha.

Criado pelo Ministério da Educação (MEC), o Prouni oferece bolsas de estudo integrais, que cobrem 100% da mensalidade, e bolsas parciais, com desconto de 50%, em instituições privadas de ensino superior.

Quem pode se inscrever

Para concorrer, é necessário ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024 ou 2025, alcançando média mínima de 450 pontos nas provas objetivas e nota superior a zero na redação.

Além dos critérios do Enem, o candidato deve atender a pelo menos uma das condições abaixo:

Ter concluído o ensino médio integralmente em escola pública;

Ter cursado todo o ensino médio em escola particular como bolsista integral;

Ter estudado parte em escola pública e parte em escola privada como bolsista integral;

Ter cursado parte do ensino médio em escola pública e parte em escola privada com bolsa parcial ou sem bolsa;

Ter concluído o ensino médio em escola particular com bolsa parcial ou sem bolsa;

Ser pessoa com deficiência, conforme a legislação vigente;

Ser professor da rede pública, exclusivamente para os cursos de licenciatura e pedagogia.

Como funciona a inscrição

Durante o período de inscrição, o candidato pode escolher até duas opções de curso, indicando instituição e turno, em ordem de preferência. Também deve informar se concorre pela ampla concorrência ou pelo sistema de cotas.

As notas de corte são atualizadas diariamente, e o estudante pode alterar suas escolhas sempre que desejar, sendo considerada válida a última opção registrada. Ao final do prazo, quem atingir a nota exigida aparecerá como pré-selecionado.

Pré-seleção

A pré-seleção não garante a vaga de forma automática. O candidato precisa comprovar as informações declaradas, como renda familiar e escolaridade, diretamente na instituição de ensino escolhida, dentro do prazo estabelecido em edital.

Caso não haja formação de turma, a vaga é cancelada. Nessa situação, o estudante ainda pode tentar uma nova oportunidade na segunda chamada ou na lista de espera, desde que manifeste interesse.

Critérios de renda

Para disputar uma bolsa integral, a renda familiar bruta mensal por pessoa deve ser de até 1,5 salário mínimo (R$ 2.431,50).

Para as bolsas parciais, o limite é de três salários mínimos por pessoa (R$ 4.863).

Número de vagas

Com 594.519 bolsas, essa é a maior oferta da história do Prouni, sendo 274.819 bolsas integrais (de 100%) e 319.700 bolsas parciais (de 50%).

Do total de vagas ofertadas nesta edição, 393.119 das bolsas são para cursos a distância e 16.408 para a modalidade semipresencial; 328.175 são bolsas para bacharelado, 253.597 são para cursos tecnológicos e 12.747 para licenciaturas. Administração (63.978) e ciências contábeis (41.864) somam o maior número de bolsas.

