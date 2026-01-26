ENSINO SUPERIOR
Prouni 2026: inscrições para bolsas de até 100% começam nesta segunda
O cadastro deve ser feito exclusivamente pela internet
Por Victoria Isabel
As inscrições para o Programa Universidade Para Todos (Prouni) referentes ao primeiro semestre de 2026 começam nesta segunda-feira, 26 de janeiro, e seguem abertas até 23h59 do dia 29. O cadastro deve ser feito exclusivamente pela internet, por meio do Portal Acesso Único, utilizando a conta gov.br, com CPF e senha.
Criado pelo Ministério da Educação (MEC), o Prouni oferece bolsas de estudo integrais, que cobrem 100% da mensalidade, e bolsas parciais, com desconto de 50%, em instituições privadas de ensino superior.
Quem pode se inscrever
Para concorrer, é necessário ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024 ou 2025, alcançando média mínima de 450 pontos nas provas objetivas e nota superior a zero na redação.
Além dos critérios do Enem, o candidato deve atender a pelo menos uma das condições abaixo:
- Ter concluído o ensino médio integralmente em escola pública;
- Ter cursado todo o ensino médio em escola particular como bolsista integral;
- Ter estudado parte em escola pública e parte em escola privada como bolsista integral;
- Ter cursado parte do ensino médio em escola pública e parte em escola privada com bolsa parcial ou sem bolsa;
- Ter concluído o ensino médio em escola particular com bolsa parcial ou sem bolsa;
- Ser pessoa com deficiência, conforme a legislação vigente;
- Ser professor da rede pública, exclusivamente para os cursos de licenciatura e pedagogia.
Como funciona a inscrição
Durante o período de inscrição, o candidato pode escolher até duas opções de curso, indicando instituição e turno, em ordem de preferência. Também deve informar se concorre pela ampla concorrência ou pelo sistema de cotas.
As notas de corte são atualizadas diariamente, e o estudante pode alterar suas escolhas sempre que desejar, sendo considerada válida a última opção registrada. Ao final do prazo, quem atingir a nota exigida aparecerá como pré-selecionado.
Pré-seleção
A pré-seleção não garante a vaga de forma automática. O candidato precisa comprovar as informações declaradas, como renda familiar e escolaridade, diretamente na instituição de ensino escolhida, dentro do prazo estabelecido em edital.
Caso não haja formação de turma, a vaga é cancelada. Nessa situação, o estudante ainda pode tentar uma nova oportunidade na segunda chamada ou na lista de espera, desde que manifeste interesse.
Critérios de renda
- Para disputar uma bolsa integral, a renda familiar bruta mensal por pessoa deve ser de até 1,5 salário mínimo (R$ 2.431,50).
- Para as bolsas parciais, o limite é de três salários mínimos por pessoa (R$ 4.863).
Número de vagas
Com 594.519 bolsas, essa é a maior oferta da história do Prouni, sendo 274.819 bolsas integrais (de 100%) e 319.700 bolsas parciais (de 50%).
Do total de vagas ofertadas nesta edição, 393.119 das bolsas são para cursos a distância e 16.408 para a modalidade semipresencial; 328.175 são bolsas para bacharelado, 253.597 são para cursos tecnológicos e 12.747 para licenciaturas. Administração (63.978) e ciências contábeis (41.864) somam o maior número de bolsas.
Cronograma do Prouni 2026
- Inscrições: 26 a 29 de janeiro
- Resultado da primeira chamada: 3 de fevereiro
- Resultado da segunda chamada: 2 de março
- Manifestação de interesse na lista de espera: 25 e 26 de março
- Resultado da lista de espera: 31 de março
